به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده گفت: زمین لرزه ۴٫۳ ریشتری که در ساعت ۱۳:۰۴ امروز دهدز را لرزاند، تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

وی افزود: به فرمانداری های اعلام آماده باش شد و تمامی دستگاه های امدادی و عملیانی در این شهرستانها به حالت آماده باش هستند و تمامی امکانات خود را بسیج کرده اند.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان تصریح کرد: از مردم این منطقه می خواهیم که نگران نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۳:۰۴ امروز زلزله ای نسبتا قوی با قدرت ۴.۳ ریشتر شهر دهدز در شهرستان ایذه را به شدت لرزاند. این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۰.۱۹، عرض جغرافیایی ۳۱.۷۹ و عمق ۹ کیلومتری زمین روی داد.

همچنین زلزله ای ملایم با قدرت ۳.۱ ریشتر ساعت ۱۳:۴۳ امروز نیز دهدز را مجددا لرزاند. این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۰.۲۳، عرض جغرافیایی ۳۱.۸۴ و عمق هشت کیلومتری زمین روی داده است.