بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر، میانگین شاخص کیفی آلایندگی هوای اصفهان به ۹۸ رسید و در وضعیت سالم اما در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وی با بیان اینکه شاخص کیفی آلایندگی در ایستگاه‌های سنجش نقاط مختلف اصفهان در وضعیت سالم و ناسالم ثبت است، افزود: هوای اصفهان در میدان احمدآباد با شاخص کیفی ۹۳، بزرگراه خرازی ۸۸، خیابان دانشگاه با شاخص کیفی ۹۲ و استانداری ۹۳ در وضعیت سالم ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان بیان داشت: همچنین در خیابان چهارباغ خواجو ۱۰۳ و پروین با ۱۱۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی با اشاره به کیفیت هوا در شهرستان‌های استان ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز کیفیت هوا در خمینی شهر با میانگین شاخص سنجش آلودگی معادل ۸۶، شاهین شهر ۹۳، نجف‌آباد ۹۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است و در مبارکه با ۷۵ سالم است و در سجزی با شاخص کیفی ۱۰۳ ناسالم گزارش شده است.

صادقیان تاکید کرد: از ابتدای خردادماه تاکنون برای اصفهان دو روز هوای پاک، شش روز سالم و یک روز هوای ناسالم ثبت شده است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.