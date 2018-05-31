رمزگشایی از بازی جدید آمریکا در سوریه/خواب واشنگتن برای محورجنوبی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «میخائیل بوگدانف» معاون وزارت خارجه روسیه از توافق این کشور، آمریکا و اردن برای برگزاری نشستی در منطقه کاهش تنش واقع در جنوب سوریه، خبر داده است. وی در این خصوص تأکید کرده که مقامات سه کشور در شهر امان گرد هم خواهند آمد تا در خصوص وضعیت جنوب غرب سوریه با یکدیگر گفتگو کنند.

این در حالی است که مقامات اردن هم پیشتر از رایزنی با واشنگتن و مسکو برای بحث و تبادل‌نظر پیرامون تحولات جنوب سوریه خبر داده و گفته بودند ۳ طرف برای حفاظت از منطقه کاهش تنش مورد نظر توافق کرده‌اند. اینها درحالی است که آمریکا نیز تهدید کرده بود اگر دمشق به دنبال نقض آتش‌بس و انجام عملیات نظامی در جنوب‌غرب سوریه باشد، با پاسخ قاطع واشنگتن مواجه خواهد شد.

واقعیت این است که محور جنوبی سوریه از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار بوده و درست به همین دلیل است که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش خود را روی بیرون راندن نیروهای مقاومت از این محور متمرکز سازد. یکی از مهمترین عوامل اهمیت این محور، هم مرز بودن آن با اراضی اشغالی و اردن است. آمریکایی ها به شدت از نزدیکی نیروهای مقاومت به اراضی اشغالی و به ویژه جولان اشغالی نگران هستند.

مهمترین استان های واقع در محور جنوبی سوریه استان های «سویداء»، «درعا» و «قنیطره» هستند که البته طبق توافقات قبلی مشمول مناطق کاهش تنش (آتش بس) نیز هستند. با این حال، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت سوری تاکنون هیچ تضمینی به طرف های شرکت کننده در مذاکرات و رایزنی های سیاسی گوناگون مبنی بر عدم انجام عملیات های نظامی علیه تروریستها در این مناطق، ارائه نکرده اند.

لذا اگر امروز ارتش سوریه بر لزوم انجام عملیات های ضد تروریستی خود علیه تکفیریها در محور جنوبی سوریه یعنی استان های درعا، قنیطره و سویداء تأکید می کند به این دلیل است که گروه های تروریستی مستقر در این محور همچون جبهه النصره مشمول توافق آتش بس نیستند ارتش سوریه طبق قانون این حق را دارد که در راستای تأمین امنیت ملی خود مواضع تکفیریها را در هر زمان و مکانی مورد هدف قرار دهد.

همانطور که گفته شد استان قنیطره یکی از مهمترین استان های واقع در جنوب سوریه است. این استان به دلیل نزدیکی به اراضی اشغالی، مورد توجه ویژه مقامات صهیونیست قرار دارد. مداخلات نظامی رژیم صهیونیستی در قنیطره در طول بحران سوریه و نجات دادن تروریست هایِ آسیب دیده در این استان ازجمله اقداماتی است که تل آویو در قنیطره صورت داده و می دهد.

این در حالی است که بخشی از تروریست های تکفیری مستقر در محور جنوبی سوریه و در مرزهای با اردن، توسط مقامات این کشور مورد حمایت قرار می گیرند. گفته می شود که یک گروه تروریستی تحت عنوان «جبهه جنوبی» توسط اردن و از طریق اتاق عملیات «الموک» هدایت می شود. به همین دلیل است که مقامات اردنی اصرار دارند تا ارتش سوریه در عملیات خود علیه تکفیریها در جبهه جنوبی با این کشور هماهنگ باشد.

در همین ارتباط، چندی پیش بود که مقامات اردنی پیامی را خطاب به دولت سوریه ارسال کرده بودند. منابع آگاه اعلام کردند که مقامات امان از دمشق خواسته اند تا در صورت ورود به عملیات ضد تروریستی در قنیطره و درعا، مراتب به اطلاع دولت اردن نیز رسانده شود تا میان دو طرف هماهنگی هایی در این زمینه انجام شود.

علاوه بر قنیطره، همانطور که پیشتر هم گفته شد، استان درعا نیز در محور جنوبی سوریه واقع شده است. در استان درعا افراد مسلح «جیش خالد بن ولید» مستقر هستند که با داعش بیعت کرده اند. این گروه کنترل چند روستا و شهرک را نزدیک جولان اشغالی و مرز با اردن در دست دارد و افراد مسلح این گروه توانسته اند به رغم حملات تروریستها با حمایت اردن، به سیطره خود بر این مناطق ادامه دهند.

بر اساس آنچه که رسانه های سوری اعلام کرده اند، این تنها گروه تروریستی «جبهه النصره» و یا «هیئة تحریر الشام» نیست که در محور جنوبی حضور دارد، بلکه گروه های تروریستی دیگری نیز در این محور حضور دارند که هدف ارتش سوریه پاکسازی مناطق از تمامی این گروههاست و نه فقط جبهه النصره. طبق آخرین اخبار و گزارش ها، علاوه بر جبهه النصره، گروه های «ارتش آزاد» و «احرار الشام» نیز در محور جنوبی به ویژه در درعا و قنیطره حضور دارند.

افزون بر تمامی آنچه که گفته شد، ایالات متحده آمریکا نیز حساب ویژه ای را روی محور جنوبی سوریه باز کرده است. در همین ارتباط، فرماندهان نظامی سوریه معتقدند: «آمریکا و همپیمانانش بر روی منطقه جنوب سوریه به عنوان هدفی حساب باز کرده اند که از طریق آن بتوانند دستکم روند موازنه های نظامی میدانی را تغییر دهند».

لذا ارتش سوریه تجهیزات نظامی زیادی به حومه شمالی و شمال شرقی درعا ارسال کرده و برخی از محله های شهر درعا را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داده است. نیروهای مقاومت همچنین تجهیزات نظامی به شهرک هایی در قنیطره ارسال کرده تا برای درگیریهای احتمالی آماده باشند. در طرف مقابل، اطلاعات و گزارشهای دریافتی نشان می دهد که هزاران تروریست تا بن دندان مسلح در جنوب سوریه تجهیز شده و آماده آغاز عملیات نظامی علیه ارتش سوریه هستند.

در همین ارتباط، «رأی الیوم» گزارش داد که سرویسهای جاسوسی اسرائیل، آمریکا و عربستان مقدمات این عملیات را فراهم کرده اند و پر واضح است که این سرویسها حمایت نظامی، تسلیحاتی و لجستیکی را از تروریستها به عمل خواهند آورد تا شاید به زعم خود بتوانند ورق را در سوریه به سود خود برگردانند، معادلات نظامی را تغییر دهند و فشار را از روی تروریستهای محاصره شده در غوطه بردارند.

از سوی دیگر، اکنون که بحران سوریه درحال ورود به هشتمین سال خود است و آمریکایی ها با تمامی توطئه هایی که ترتیب دادند به نتیجه مورد دلخواهشان در سوریه دست نیافتند، مسیر جدیدی را انتخاب کردند تا شاید از طریق آن بتوانند به حداقل اهدافشان در سوریه دست پیدا کنند. سناریوی جدیدی که آمریکایی ها برای ضربه زدن به دولت دمشق مد نظر قرار داده اند، سناریوی ایجاد «خودمختاری برای تروریستها» در محور جنوبی سوریه است.

پر واضح است که اصلی و اساسی ترین هدف ایالات متحده آمریکا از این سناریوی جدید فراهم کردن زمینه های تجزیه خاک سوریه است؛ هدفی که واشنگتن هیچگاه حاضر نشد و حاضر هم نخواهد شد که از آن دست بکشد. واقعیت این است که آمریکایی ها برای تحقق این هدف روی سه استان جنوبی و مهم سوریه حساب ویژه ای باز کرده اند. استان های «درعا»، «قنیطره» و «سویداء» در جنوب سوریه سه استانی هستند که در طرح جدید آمریکا جایگاه ویژه ای دارند.

آخرین اخبار و گزارش ها حاکی از آن است که آمریکایی ها ارتشی متشکل از تروریست های جبهه النصره و ارتش آزاد را برای یورش به مواضع ارتش سوریه در استان های سه گانه فوق الذکر آماده کرده اند تا بدین سان، کنترل کامل هر سه استان جنوبی مهم سوریه به دست تروریستهای تحت الحمایه واشنگتن درآید.

البته آمریکایی ها برای آغاز این جنگ بزرگ در جنوب سوریه چاره ای جز متهم ساختن دمشق به نقض آتش بس در مناطق کاهش تنش ندارند. بنابراین، به نظر می رسد که پس از اتهام استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما واقع در غوطه شرقی، باید طی روزها و هفته های آینده هم منتظر اتهام جدیدی از سوی واشنگتن به دمشق تحت عنوان نقض آتش بس در مناطق کاهش تنش در جنوب سوریه باشیم.

بنابراین، براساس آنچه که گفته شد اصرار ارتش سوریه برای آغاز عملیات ضد تروریستی در محور جنوبی در مرزهای مشترک با اردن و اراضی اشغالی و بلندی های جولان از یک سوی به اهمیت جغرافیایی استراتژیک این محور باز می گردد و از سوی دیگر به سلسله اقدامات و تحرکات خصمانه آمریکایی ها در این محور مربوط می شود.