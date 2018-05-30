کتاب «علم و دیپلماسی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «علم و دیپلماسی» بُعد جدیدی از روابط بین المللی نوشته پیربرونو روفینی با ترجمه سید مهدی قائمی توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

این کتاب شامل شش فصل است؛ عناوین این فصول عبارتند از: مقدمه، دیپلماسی علم چیست؟، دیپلماسی علم به عنوان یک مسئله ملی، علم در دستگاه دیپلماتیک: تنوع رویکردهای ملی، علم در طلیعه دیپلماسی و دیپلماسی علم چندجانبه.

توجه به رابطه بین علم و دیپلماسی درواقع توجه به «دیپلماسی علم» است که در حیطه روابط بین المللی قرار می گیرد. جایی که منافع علم و منافع سیاست خارجی باهم پیوند می خورند. علم در واقع راهگشا یا طلایه دار دیپلماسی است، یعنی همان چیزی که انجمن آمریکایی پیشبرد علم در مطالعه خود آن را «علم برای دیپلماسی» نامیده است.

کتاب «علم و دیپلماسی» توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری شورای راهبردی روابط خارجی در ۳۰۶ صفحه با قیمت ۱۵ هزارتومان منتشر شده است.