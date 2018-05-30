زلزله دهدز خسارتهایی به برخی منازل روستایی وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده توضیح داد: در پی وقوع زمین لرزه ظهر امروز در منطقه دهدز از توابع شهرستان ایذه به تعدادی از واحدهای مسکونی روستای رکعت. خسارت جزئی وارد شده است.

مدیر کل مدیریت بحران خوستان افزود: در همین رابطه گروه هایی از بنیاد مسکن به محل اعزام شده و در حال بررسی و برآورد نهایی میزان خسارت هستند.

ظهر امروز در فاصله ۴۰ دقیقه دو زلزله چهار و سه دهم ریشتری و سه و یک دهم ریشتری بخش دهدز شهرستان ایذه را لرزاند.

بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه است و با مرکز ایذه ۵۵ کیلومتر فاصله دارد. این بخش کوهستانی از راه های تردد از خوزستان به استان از چهارمحال و بختیاری است.