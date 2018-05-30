وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی که عصر روز چهارشنبه به استان مرکزی سفر کرده است، در بدو ورود از پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک بازدید کرد.

براساس این گزارش، طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک چند سالی است که آغاز شده و با افتتاح این پروژه، ۴۸۰تخت بیمارستانی به ظرفیت تخت های درمانی شهر اراک افزوده خواهد شد.

طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک در فضایی به وسعت ۴۵هزار مترمربع و در ۱۳ طبقه در حال انجام است. ابتدا مقرر بود با اجرای این طرح ۳۲۰ تخت بیمارستانی به اراک اضافه شود که با توجه به نیاز این شهر، طرح ۳۲۰ تختخوابی مصوب بیمارستان به ۴۸۰ تخت افزایش یافت.

طبق زمان بندی بایستی طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک تا پایان آذرماه سال ٩٧ به طور کامل پایان یابد و بیمارستان به بهره برداری برسد.

گفتنی است با بهره برداری از این طرح و اضافه شدن ۴۸۰ تخت بیمارستانی به مجموع تخت های درمانی شهرستان اراک، بخش عمده ای از مشکل کمبود تخت بیمارستانی این شهر برطرف خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی در ادامه سفر خود به اراک، فاز دوم طرح توسعه بیمارستان تخصصی سرطان آیت الله خوانساری اراک را به طور رسمی افتتاح می کند و در آیین تجلیل از خیران سلامت بیمارستان آیت الله خوانساری حضور می یابد.