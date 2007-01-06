کتابهای مطرح جهانی هم حرف تازه ای ندارند / به یک رنسانس ادبی نیازمندیم

نویسنده رمان " چهاردرد " و برنده بهترین رمان ششمین دوره جایزه گلشیری درگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب افزود : حرف تازه به این معنی نیست که حرف عجیب وغریب بزنیم . ولی تا وقتی به فرعیات چسبیده ایم حرفهایمان کهنه است . باید به خودمان رجوع کنیم ، خودمان را کشف کنیم تا به حرفهای تازه برسیم .

بیروتی ادامه داد : جامعه هم باید تغییرکند. نگاه تک تک افراد نسبت به ادبیات باید عوض شود درغیراین صورت هر فعالیت ادبی با شکست مواجهه می شود ، تا وقتی درجامعه ای با شصت میلیون جمعیت ، تیراژکتاب هزارعدد است ، ادبیات به جایی راه نمی برد . نویسنده با هزار مصیبت و مکافات کتابش را چاپ می کند ولی جامعه دغدغه دیگری جای کتاب پیدا کرده است .

وی خاطرنشان کرد : هدف من متهم کردن قشرکتابخوان جامعه نیست ، خود نویسنده ها هم مقصرند . جامعه ادبی به یک رنسانس نیازمند است .

بیروتی درباره جوایزادبی کشورگفت : هدف جوایزمطرح کردن یک کتاب است برای اینکه آن اثرخوانده شود ، قصد درجریان سازی نیزدارد که درمملکت آنقدرکه باید موفق نبوده است و این باز می گردد به نگاه تک تک افراد به ادبیات .

وی تصریح کرد : سیاست جوایزدولتی را نمی شناسم و درمورد آنها نظری ندارم . اما به اندیشه جوایزخصوصی نزدیکترم و می دانم چون از هیچ طرفی حمایت نمی شوند به راحتی میتوانند از پا دربیایند .

لازم به ذکراست ممیزالدین بیروتی آخرین مجموعه داستان خود را با نام " دارن در می زنن " به نشر ققنوس سپرده است .