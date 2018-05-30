ائتلاف النصر: پیش شرط در زمینه تشکیل دولت قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، ناظم الساعدی از رهبران ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی اعلام کرد که این ائتلاف اجازه بازگشت نیروهای پیشمرگه به مناطق مورد مناقشه را نخواهد داد.

وی افزود: حیدر العبادی نخست وزیر و رئیس ائتلاف النصر مخالف گفتگو با هر گروهی است که برای ائتلاف به منظور تشکیل فراکسیون بزرگ پیش شرط بگذارد. بازگشت پیشمرگه به شرایط سابق و سیطره ارتش عراق بر این مناطق بهترین راهکار است. پیشمرگه در این شهرها مرتکب تخلفات زیادی شده است از این رو ساکنان این مناطق مخالف بازگشت نیروهای پیشمرگه هستند. دولت عراق بر حل مشکلات میان بغداد و اربیل بر اساس قانون اساسی تاکید دارد.

شایان ذکر است که جبار یاور از مسئولان پیشمرگه اقلیم کردستان عراق قبلا گفته بود که شروط اصلی کردها در دولت جدید بازگشت پیشمرگه به مناطق مورد مناقشه است.