به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «برونو لو مایر» (Bruno Le Maire) وزیر اقتصاد فرانسه امروز چهارشنبه در اظهاراتی به آمریکا هشدار داد: اگر مورد حمله تجاری قرار بگیریم، باید از منافع خود دفاع کنیم.

وزیر اقتصاد فرانسه در این خصوص گفت: ما در فرانسه به همراه اروپا به دنبال جنگ تجاری با آمریکا نیستیم؛ اما اگر مورد هجمه قرار بگیریم، به ناچار از منافعمان دفاع خواهیم کرد.



وی در آستانه اتمام مهلت معافیت تعرفه ای اروپا در صادرات فولاد و آلومینیوم به آمریکا افزود: امیدواریم که مشکلات میان اروپا و آمریکا در خصوص این موضوع حل و فصل شود.



این درحالیست که دولت آمریکا پیشتر تعرفه سنگینی را بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا وضع کرده بود؛ اما در یک عقب نشینی آشکار اعلام کرد که تعرفه های مذکور را تا روز اول ژوئن یعنی ۲ روز آینده به حالت تعلیق در می آورد.