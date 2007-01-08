به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموعه سخنرانی‌های "دین و جامعه" رایزنی فرهنگی ایران در آلمان نشست "فرصت‌ها و مشکلات آموزش میان‌فرهنگ، دشواری‌ های برخورد با مفهوم گسترده‌ هویت" جمعه 22 دی و با حضور پروفسور دکتر گرت هوف، استاد رشتة علم آموزش و پرورش میان‌ فرهنگی در دانشکدة علوم تعلیم و تربیت و روانشناسی دانشگاه آزاد برلین، برگزار می شود.

همزمان با آغاز مهاجرت به آلمان به قصد اشتغال در این کشور، نهادهای آموزشی بر آن شدند روش‌هایی را برای تماس فرهنگی با افرادی که منشاء غیر آلمانی داشتند، ابداع کنند.

ایرادهایی که از درون علم به اصطلاح تعلیم و تربیت خارجیان برخاست، در پی مباحث جامع نظری، علم تازه‌‌ی آموزش و پرورش میان‌فرهنگی را به وجود آورد که چالش اصلی خود را در برخورد با سه عنصر تمایز، تبعیض و تنگ‌‌دستی می‌بیند. در این بحث مسابل مرتبط با این سه وجه در جامعة اروپایی مطرح می شوند.

از نشستهای قبلی رایزنی فرهنگی ایران در آلمان می توان به زبان غیب – شعر عرفانی در شرق و در غرب، رابطة آفریقا و مسیحیت، قصص قرآن در باب ولادت مسیح (ع) و امکانات و موانع گفتمانی میان مسیحیان و مسلمانان، خودی و بیگانه - شیوة برداشت از مسلمانان در کتاب‌های درسی آلمان اشاره کرد.