الگوسازی از شهدای دفاع مقدس شاهرود برای جوانان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید دامغانی عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار بسیجیان و اعضای پایگاه‌های بسیج مقاومت شاهرود با امام‌جمعه این شهر به میزبانی حسینیه امام خمینی(ره)، ضمن بیان اینکه امروز دشمنان هجمه وسیعی را علیه جوانان ما در دستور کاردارند که باید درباره آن هوشیار بود، تأکید کرد: الگوسازی از شهدای دفاع مقدس در قشر جوانان در دستور کار است تا بتوانیم از این طریق مفاهیمی مانند شهادت، ولایتمداری و ... را در بین جوانان نهادینه کنیم.

وی افزود: شهدا دارای ویژگی‌های بارز اخلاقی مانند ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی، اعتقاد، ایمان، شهادت‌طلبی، تدین، تفکر انقلابی و ... هستند که امروز تبیین این ویژگی‌های بارز برای نسل جوان انقلابی می‌تواند بهترین الگوها باشد.

نیازمند ترویج تفکر انقلابی هستیم

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بابیان اینکه این شهرستان یک هزار و ۱۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که در بین آن‌ها شهیدان شاخص کشوری نیز دیده می‌شوند، ابراز کرد: شهید غنیمت پور شهید شاخص ورزش، شهید بسطامی شهید شاخص دانشگاهی و ده‌ها شهید دیگر در زمره الگوهای جامعه اسلامی هستند که باید برای جوانان معرفی شوند.

دامغانی درباره سیره شهیدان انقلاب اسلامی، بیان کرد: ما امروز نیازمند ترویج تفکر انقلابی هستیم، همان تفکری که باعث شد رزمندگان دفاع مقدس باجان نثاری خود درصدد حفظ و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی برآیند و این‌گونه افتخارآفرینی کنند لیکن امروز نسل جوان ما باید با این ارزش‌ها آشنا شود.

وی افزود: شهادت‌طلبی و روحیه مقاومت و ایستادگی مثلث بصیرت در بین خلقیات شهیدان انقلاب اسلامی هستند که با رصد وصایای این عزیزان می‌توان به‌خوبی آن را دریافت لیکن امروز نیازمند شناساندن این ویژگی‌ها به نسل جوان هستیم تا بتوانیم در برابر هجمه دشمنان بایستیم.