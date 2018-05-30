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۹ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

شکست تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین

شکست تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین

تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار تدارکاتی خود در چین را به تیم ملی این کشور واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  تیم ملی بسکتبال ایران که به منظور برگزاری اردو و دیدارهای تدارکاتی به چین سفر کرده است، امروز چهارشنبه اولین دیدار خود در این کشور را مقابل تیم ملی چین برگزار کرد و طی آن متحمل شکست شد.

ملی پوشان بسکتبال ایران در این دیدار با نتیجه ۶۶ به ۷۷ متحمل شکست شدند. آنها در نیمه نخست نیز با نتیجه ۳۰ به ۳۵ شکست خورده بودند.

در جریان دیدار امروز تیم های ملی بسکتبال ایران و چین، صمد نیکخواه بهرامی با ۱۷ امتیاز بهترین بازیکن زمین بود. در این دیدار محمد حسن زاده ۱۲ امتیاز کسب کرد و میثم میرزایی و بهنام یخچالی نیز هر کدام صاحب ۱۰ امتیاز شدند.

دیدار دوم تیم های ملی بسکتبال ایران و چین جمعه برگزار می‌شود.

کد مطلب 4310674
زینب حاجی حسینی

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