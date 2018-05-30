شکست تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران که به منظور برگزاری اردو و دیدارهای تدارکاتی به چین سفر کرده است، امروز چهارشنبه اولین دیدار خود در این کشور را مقابل تیم ملی چین برگزار کرد و طی آن متحمل شکست شد.

ملی پوشان بسکتبال ایران در این دیدار با نتیجه ۶۶ به ۷۷ متحمل شکست شدند. آنها در نیمه نخست نیز با نتیجه ۳۰ به ۳۵ شکست خورده بودند.

در جریان دیدار امروز تیم های ملی بسکتبال ایران و چین، صمد نیکخواه بهرامی با ۱۷ امتیاز بهترین بازیکن زمین بود. در این دیدار محمد حسن زاده ۱۲ امتیاز کسب کرد و میثم میرزایی و بهنام یخچالی نیز هر کدام صاحب ۱۰ امتیاز شدند.

دیدار دوم تیم های ملی بسکتبال ایران و چین جمعه برگزار می‌شود.