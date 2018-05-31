۶۱۱مدال رهآورد ورزشکاران مرکزی از رقابت های ورزشی ملی و جهانی

عابد حقدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ورزش مرکزی هنوز از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود بهره گرفته نشده، اظهار داشت: از ۶۱۱ مدال کسب شده توسط ورزشکاران استان، ۱۱۳ مدال مربوط به رقابت های بین المللی، المپیک و جهانی است و ۴۹۸ مدال نیز در مسابقات داخلی کسب شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: از این رقم، ۲۱۰ مدال توسط بانوان و ۴۰۱ مدال نیز به وسیله آقایان برای استان مرکزی به ارمغان آورده شده است.

حقدادی عنوان کرد: چنانچه ورزش استان مرکزی مورد حمایت واحدهای صنعتی قرار گیرد، بیش از این مدال کسب خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۵ ورزشکار و مربی استان مرکزی در اردوهای آمادگی تیم ملی حضور دارند، بیان داشت: استان مرکزی با شرایطی که دارد می تواند به یکی از قطب های مطرح در ورزش کشور تبدیل شود، تحقق این مهم نیاز به حمایت همه جانبه واحدهای صنعتی و بخش خصوصی دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: در مسابقات ورزشی جام رمضان امسال استان ۳۰ رشته ورزشی فعال حضور دارند. مسابقات جام رمضان بدون شک علاوه بر نشاطی که برای ورزشکاران به همراه دارد، مکانی برای عرضه اندام ورزشکاران رشته های مختلف استان است که در طول یک ماه توانایی خود را در میدان مسابقه به نمایش بگذارند.

به گفته وی، هم اکنون ۷۸هزار و ۳۰ورزشکار سازمان یافته در استان مرکزی وجود دارند که از این رقم ۴۸هزار و ۸۰۷ نفر را بانوان تشکیل می دهند. همچنین ۲۱۱ورزشگاه و اماکن ورزشی زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان فعالیت دارند.