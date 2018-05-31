  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۱

فرماندار مریوان:

عوارض ورود به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته است

عوارض ورود به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته است

سنندج - فرماندار مریوان گفت: هوارض ورود به اقلیم کردستان عراق برای وسائل نقلیه با افزایش مواجه شده است و این افزایش کاهش ترددها را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مبادلات مرزی استان کردستان که در محل استانداری برگزار شد، گفت:‌ نصب علائم راهنمایی و آسفالت محوطه پایانه مرزی باشماق از دو مناقصه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پایانه باشماق است.

فرماندار مریوان عنوان کرد: در این طرح ۲۳ هکتار از جاده های پایانه مرزی باشماق در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان است که تقاضا می شود هفت کیلومتر باقی مانده نیز که تحت نظر ایست اجباری هستند را نیز در اختیار خود بگیرند.

وی گفت: این سازمان در بحث آسفالت این پایانه خوب فعالیت کرده است و باید همزمان با این مهم علائم راهنمایی نیز نصب شود.

شفیعی افزود: اگر علائم راهنمایی و خط کشی همراه با آسفالت انجام نگیرد بعد از چند ماه به حالت اول خود باز می گردد.

فرماندار مریوان گفت: پس از اعتراضات اخیر کامیون داران افزایش قیمت فراوانی از سوی اقلیم کردستان عراق برای خروج از مرز ایجاد شده است.

وی افزود: کامیون دار ها مجبور هستند در هر استانی بار های خود را روی باسکول ببرند و در هر استان از کشور عراق این عمل تکرار می شود و باعث آزردگی کامیون دار ها شده است.

شفیعی گفت: عوارض ورود به اقلیم کردستان عراق برای اتوبوس های سواری نیز از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و در مرحله بعد با افزایش سر سام آوری به ۶۰۰ هزار تومان برای اتوبوس ها افزایش پیدا کرد.

کد مطلب 4310739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها