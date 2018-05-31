مردم استان سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان، دو میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان زکات مستحبی، ۲۱۰ میلیون تومان زکات واجب، ۴۹۵ میلیون تومان زکات فطریه و ۱۶ میلیون تومان نیز کفارات بوده است.

وی با بیان اینکه ۶۱ درصد از زکات جمع‌آوری‌شده در راستای ساخت ‌وساز پروژه‌های عمرانی هزینه می شود، گفت: ۳۹ درصد نیز برای محرومان استان هزینه شده است.

محبی افزود: همچنین از محل زکات جمع‌آوری‌شده ۱۵ هزار و ۵۳۸ مورد خدمت به مددجویان ارائه‌شده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۲ مورد کمک‌هزینه درمانی پرداخت شده و ۱۵ هزار و ۳۲۲ مورد نیز کمک معیشت و ۲۳ مورد احداث و بازسازی مسکن انجام شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان اظهار داشت: همچنین ۵۱ کمک هزینه در امور تحصیلی و ۱۳۰ مورد نیز در سایر زمینه‌ها به مددجویان کمک شده است.

وی مبلغ هزینه شده در این زمینه را یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از محل زکات جمع‌آوری‌شده از سال گذشته تاکنون ۱۰۶ پروژه عمرانی انجام‌شده و زمینه احداث، مرمت و بازسازی مساجد ایجاد شده است.

محبی افزود: برای ایجاد غسالخانه، حسینیه و سایر پروژه‌های عمرانی نیز دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۴۵ روستای زکات دهنده در استان داریم.