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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

احداث ۴ کیلومتر جاده جنگلی در شهرستان جوانرود

احداث ۴ کیلومتر جاده جنگلی در شهرستان جوانرود

کرمانشاه- فرماندار جوانرود از احداث بیش از چهار کیلومتر جاده جنگلی معروف به جاده سلامت در این شهرستان خبر داد.

آرش لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احداث بیش از چهار کیلومتر جاده جنگلی معروف به جاده سلامت در شهرستان جوانرود خبر داد.

وی گفت: حاشیه این جاده زمانی پر از زباله و نخاله بود اما از سال ۹۴، طرح پاکسازی و کاشت نهال در آن آغاز شد و اکنون این حاشیه زیبا و  دارای حدود سه هزار اصله نهال است.

فرماندار جوانرود بیان کرد: از مهر ماه ۹۴، جاده گردشگری شروع شد و عملیات خاکی آن با استفاده از ماشین آلات شهرستان انجام شد.

وی گفت: ۱۶۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی این پروژه با اعتبار حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.

لهونی با اشاره به اینکه سالانه هزاران گردشگر از جوانرود دیدن می کنند، اظهار داشت: سیستم آبیاری تحت فشار و مخزن آن نیز آماده شده است.

کد مطلب 4310778

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