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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۱۶

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه خبر داد:

رشد ۱۲۵ درصدی صادرات اظهار شده در گمرک پرویزخان

رشد ۱۲۵ درصدی صادرات اظهار شده در گمرک پرویزخان

کرمانشاه- مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه از رشد ۱۲۵ درصدی صادرات اظهار شده در گمرک پرویزخان طی دو ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری، اظهار داشت: در دو ماهه  نخست سالجاری ۲۲۴ میلیون و ۴۵۴  هزارو ۱۲ دلارکالا  با وزن ۵۸۸ هزارو ۴۰۷  تن در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۴۹ درصدی و از حیث وزن نیز ۲۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاهاظهار داشت: از ۲۲۴ میلیون و ۴۵۴  هزارو ۱۲ دلارکالا  با وزن ۵۸۸ هزارو ۴۰۷  تن در دو ماهه نخست سالجاری، تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه  ۱۴۰ میلیون و  ۸۴ هزارو ۸۶ دلار کالا به وزن ۳۴۳ هزار و ۸۰۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۳۲ درصد افزایش  و از حیث وزن نیز ۲ درصد رشد داشته است.

حیدری افزود: در دو ماهه نخست سالجاری گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه  به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه بیان داشت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۸۰ میلیون و ۵۶۶  هزارو ۵۰۸ دلار کالا به وزن ۲۳۴ هزارو ۱۰۲  تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۲۵ درصد افزایش و از حیث وزن نیز رشد ۱۰۱ درصدی داشته است.

خلیل حیدری خاطر نشان کرد: در دو ماهه نخست سالجاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۹۰۹ هزارو ۹۳۱ دلار کالا به وزن ۴ هزارو ۴۴۴ تن می باشد.

وی همچنین تشریفات صادرات گمرک پاوه را  نیز۲ میلیون و  ۸۹۳ هزارو ۴۸۷ دلار کالا به وزن ۶ هزارو ۵۵ تن عنوان نمود.  

کد مطلب 4310780

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