رشد ۱۲۵ درصدی صادرات اظهار شده در گمرک پرویزخان

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری، اظهار داشت: در دو ماهه نخست سالجاری ۲۲۴ میلیون و ۴۵۴ هزارو ۱۲ دلارکالا با وزن ۵۸۸ هزارو ۴۰۷ تن در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۴۹ درصدی و از حیث وزن نیز ۲۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاهاظهار داشت: از ۲۲۴ میلیون و ۴۵۴ هزارو ۱۲ دلارکالا با وزن ۵۸۸ هزارو ۴۰۷ تن در دو ماهه نخست سالجاری، تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه ۱۴۰ میلیون و ۸۴ هزارو ۸۶ دلار کالا به وزن ۳۴۳ هزار و ۸۰۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۳۲ درصد افزایش و از حیث وزن نیز ۲ درصد رشد داشته است.

حیدری افزود: در دو ماهه نخست سالجاری گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه بیان داشت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۸۰ میلیون و ۵۶۶ هزارو ۵۰۸ دلار کالا به وزن ۲۳۴ هزارو ۱۰۲ تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۲۵ درصد افزایش و از حیث وزن نیز رشد ۱۰۱ درصدی داشته است.

خلیل حیدری خاطر نشان کرد: در دو ماهه نخست سالجاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۹۰۹ هزارو ۹۳۱ دلار کالا به وزن ۴ هزارو ۴۴۴ تن می باشد.

وی همچنین تشریفات صادرات گمرک پاوه را نیز۲ میلیون و ۸۹۳ هزارو ۴۸۷ دلار کالا به وزن ۶ هزارو ۵۵ تن عنوان نمود.