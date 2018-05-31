برنامه مراقبت از بیماران روزهای پایانی عمر در منزل

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی در جلسه توجیهی مراقبت های حمایتی و تسکینی برای معاونین درمان، روسا و مدیران پرستاری بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به اجرای برنامه مراقبت های حمایتی تسکینی (palliativecare)، اظهار داشت: این برنامه برای نخستین بار و به صورت رسمی در کشور اجرا می شود. البته شاید پیش از این نیز به صورت خیریه یا خصوصی اجرا می شد، اما رسمیت نداشت و سازماندهی شده نبود.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه مراقبت های حمایتی تسکینی (palliativecare) تحول بزرگی در سیستم درمان و مراقبت به وجود می آورد، گفت: اگرچه ممکن است مسیر دشواری در این زمینه پیش رو داشته باشیم، اما به ناچار باید این راه را برویم، چرا که با افزایش رشد سالمندی، کشور به سوی سالمندی حرکت کرده و تا ۳۰ سال آینده، کشور پیری خواهیم داشت. همچنین با افزایش بیمارهای غیر واگیر و سرطان ها این برنامه، اهمیت بیشتری خواهد یافت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: توقعات مردم از درمان افزایش پیدا کرده و مردم می خواهند مراقبت با کیفیت دریافت کنند. از طرفی هم هزینه های گزافی در درمان وجود دارد. این در حالی است که در اغلب اوقات بیماران در بیمارستان صرفا به مراقبت نیاز داشته و درمان خاصی برای آنها وجود ندارد. بنابراین ضرورتی برای حضور آنان در بیمارستان و اشغال تخت های بیمارستانی با هزینه های بالا نیست.

حضرتی در ادامه بیان داشت: در این مرحله خود بیماران خصوصا بیمارانی که روزهای پایانی عمر خود را سپری می کنند و قابل درمان نیستند، ترجیح می دهند در کنار خانواده باشند. البته این به معنی داشتن مرگ بهتر نیست، بلکه این برنامه موجب می شود که این بیماران در روزهای پایانی عمر خود، لحظات بهتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه مراقبت های حمایتی و تسکینی که همواره یکی از دغدغه های معاونت درمان و معاونت پرستاری بوده و در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده است، با تیمی متشکل از کارشناسان معاونت درمان و معاونت پرستاری به صورت مطلوب، در حال انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه این برنامه با سیاست گذاری کلی دیده شده و اجرای آن نیاز به خلاقیت و همکاری روسای بیمارستان ها، مترون ها، مدیران پرستاری و سایر همکاران دارد، از فعالیت یک هزار مراقب در منزل خبر داد.

حضرتی در پایان با اشاره به تصویب دوره کوتاه مدت مراقبت های حمایتی تسکینی (palliativecare) اظهار کرد: مقرر است جلساتی با مسئولین مراقبان در منزل داشته باشیم که پزشکان و پرستاران آنها موظف هستند در این دوره ها شرکت کنند تا بتوانند به شکل هماهنگ و شایسته تر با گروهی که مستقر در بیمارستان هستند، خدمات ارائه کنند.