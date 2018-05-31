به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در جشن گلریزان که به منظور آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد به میزبانی دارالقرآن الکریم زنجان برگزار شد، با بیان اینکه ثروت‌های واقعی همانی هستند که در راه خیر صرف می‌شوند، افزود: مابقی ثروت‌ها هیچ‌گاه به کار انسان نخواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه آنچه که باعث شده است تا امروز شاهد برگزاری چنین برنامه‌های خیرخواهانه‌ای در استان باشیم، تربیت یافتن خیران در مکتب اهل‌بیت (ع)، نماز، قرآن و ایثار است، ادامه داد: کرامتی که خیران به خرج می‌دهند، چیزی جز شکرانه توانمندی‌شان نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج این‌گونه نگاه در جامعه هستیم.

خاتمی با بیان اینکه تداوم انجام کارهای خیر و ترویج آن در جامعه، نیازمند روحیه ایثارگری و نوع‌دوستی است که بی‌تردید این افراد تربیت شده مکتب اهل‌بیت (ع) به‌شمار می‌روند، اظهار کرد: بی‌شک، خداوند به خیرانی که بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی و فقط به خاطر رضای خداوند دستگیری می‌کنند، لطف بیکرانی داشته و توفیقات روزافزونی را برای این قشر در نظر دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه شکرانه بازوی توانا، دستگیری از ناتوانان جامعه است، افزود: زمانی که دست انسان از همه چیز کوتاه می‌شود، هیچ سمت و پست و مقامی نمی‌تواند ره‌توشه‌ای مناسب برای انسان باشد و آنگاه همین ثروتی که در راه خیر صرف شده است، دست خیران را در شرایط سخت خواهد گرفت.

خاتمی با یادآوری اینکه مردم استان زنجان به لحاظ مشارکت‌های اجتماعی از جایگاه ارزشمندی در کشور برخوردار بوده و این مهم را بارها به اثبات رسانده‌اند، خاطرنشان کرد: آزادسازی 344 زندانی جرائم غیرعمد رقم خوبی است، اما نباید فراموش کنیم که زنجان به شهر خیران و دیار کریمان شهره است و می‌تواند در این امر خداپسندانه، مشارکتی بیش از آنچه که تا به امروز محقق شده است، انجام دهد.