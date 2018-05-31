لزوم زمینه سازی برای حضور گسترده مردم در مراسم ارتحال امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بیان داشت: در ماه مبارک رمضان درهای رحمت الهی به سوی همه بندگان گشوده شده است و فرصت بسیار مناسبی است که در واقع هر آنچه که از گردو غبار از معصیت باقی مانده است؛ آن ها را با خدمت به هم نوع و آموزه های دینی جایگزین کنیم تا این تلاش ها موجب تقویت جامعه اسلامی و موجب اعتلای در همین راه شود.

سلیمان پور اظهار داشت: توفیقی ایجاد شد برای رفتن به حرم امام راحل و بار دیگر با آرمان های امام تجدید میثاق کردیم.

وی ادامه داد: کسی که مدیر و مسئولیتی را دارد باید بر خود وظیفه بداند برای تجدید میثاق با امام حضور پیدا کند و این را نیز به فرزندان خود بیاموزد.

فرماندار بهارستان گفت: در شهرستان کارهای خوبی انجام می شود و این نشان از آن دارد مدیران بهارستان در مجموع خوب هستند و دلسوزانه به مردم خدمت می کنند.

وی بیان کرد: همه وجود، اقتدار و شرفمان از امام است باید به دنبال کارهای زیبا و نیک از آثار امام باشیم و آن ها را به جوانان انتقال دهیم.

این مسئول عنوان کرد: باید بسترها را برای حضور مردم فراهم کنیم، هنوز نسل جوان نمی دانند که در سال ۵۷ چه گذشته است.

وی گفت: کسی که امام را خوب شناخته است و بر امور حاکم در گذشته و جریانات پیروزی انقلاب واقف است برای جوانان صحبت کند چرا که خیلی از این جوانان امام را نمی شناسند.

بیژن سلیمان پور به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب می گوید شخصی که نا امیدی را در کشور بین مردم رواج می دهد اهداف دشمن را دنبال می کند حتما جریاناتی در این خصوص مطرح است و باید توجه بیشتری به این سخنان داشته باشیم.

وی خطاب به مدیران اظهار داشت: در رابطه با ارتحال حضرت امام برنامه های متعددی را برپا کنید و از تجملات در این راستا خود داری شود و کارهای ساده چون تدوین دستاوردهای انقلاب را در بین مردم گسترش دهید.