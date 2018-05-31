کانادا ۱۴ مقام ونزوئلایی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیهای از قصد این کشور برای اعمال تحریم بر ۱۴ مقام رسمی ونزوئلا خبر داد.
توجیه کانادا برای اتخاد چنین تصمیمی، اعتراض به نتیجه انتخبات ریاست جمهوری ونزوئلا است که مشروعیت آن از سوی آمریکا و همپیمانان غربی زیر سوال رفته است.
گفتنی است حدود ۲ هفته پیش، نیکلاس مادورو با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، برای یک دوره ۶ ساله دیگر زمام اختیار این کشور نفتخیز اما بحرانزده آمریکای لاتین را به دست گرفت.
تحریمهای جدید کانادا، شامل بلوکه کردن دارائیهای ۱۴ مقام ونزوئلایی و منع اتباع کانادایی از داد و ستد با آنها است.
به گفته دولت کاراکاس، هدف اتاوا از اعمال چنین تحریمهایی، باج دادن به آمریکا برای ممانعت از ضرر تجاری در معامله با این کشور است.
سپتامبر سال ۲۰۱۷ نیز کانادا ۴۰ مقام بلندپایه دولت کاراکاس را مشمول تحریم قرار داد.
ونزوئلا بدترین بحران اقتصادی سالهای اخیر را تجربه میکند تاجاییکه به بهانه بهبود اوضاع، جریانهای ضدسوسیالیستی اپوزیسیون خواستار کنارهگیری مادورو شدهاند.
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