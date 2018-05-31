اعمال محدودیت های ترافیکی اطراف حرم مطهر در شب های قدر

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ علیرضا حاجی زاده صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با شب های قدر و ایام شهادت حضرت علی(ع)تمهیدات ترافیکی ویژه ای به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: محدودیت توقف وسایل نقلیه در صورت نیاز از ساعت ۱۶شب های احیاء ماه مبارک رمضان تا پایان مراسم از میدان شهدا به طرف خیابان شیرازی تا حرم مطهر و روگذر شیرازی ، خیابان امام رضا(ع) حدفاصل تقاطع دانش، میدان بیت المقدس تا حرم مطهر و رینگ زیر گذر، خیابان طبرسی از تقاطع گمنام تا حرم مطهر، خیابان نواب صفوی از میدان پنجراه تا حرم مطهر طول خیابان شهید اندرزگو، از میدان بیت المقدس تا تقاطع خیابان خسروی، خیابان شهید رجائی از تقاطع خیابان خسروی تا تقاطع شهدا، خیابان آیت اله بهجت از تقاطع شهدا تا مقابل بهجت ۲ در هر دو مسیر اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در مسیرهای یادشده فوق از ساعت ۲۰شب های احیاء تا پایان مراسم نیز ازتردد تمام وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت ها به سمت حرم جلوگیری به عمل می آید. همچنین در صورت حضور عزاداران در معابر و عدم امکان عبور خودرو ، محدودیت ترافیکی کامل اعمال خواهد شد.

حاجی زاده تاکید کرد: شهروندان در شب های قدر سعی کنند بیشتر از وسائل نقلیه عمومی و اتوبوس استفاده کرده و از آوردن وسیله نقلیه شخصی خودداری کنند و در صورت آوردن وسیله نقلیه شخصی، خودرو را در خیابان های خارج از مسیر ایجاد محدودیت و در محل مناسب پارک کنند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: به هنگام اتمام مراسم عزاداری، از عجله و شتاب خودداری کرده و با آرامش و حوصله محل را ترک و در اجرای صحیح محدودیت ها و ممنوعیت ها با پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری لازم را داشته باشند.