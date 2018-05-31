حل مشکل کیفیت اینترنت خبرگزاریها/ مشارکت وزارت ارشاد و ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در زمینه کیفیت ارائه خدمات اینترنتی و شکایات مردمی در این حوزه، گفت: برای خبرگزاری‌ها و خبرنگاران تسهیلاتی از سوی وزارت ارشاد فراهم آمده است و این افراد می‌توانند اطلاعاتشان را از طریق وزارت ارشاد برای حل مشکلات کیفیت اینترنت به وزارت ارتباطات ارسال کنند.

وی با بیان اینکه کیفیت سرویس، بخشی از حق الناس است و برهمین اساس به طور جدی پیگیر بهبود کیفیت اینترنت هستیم تا به سرانجام مطلوب برسد، افزود: مردم هم می توانند از طریق ۱۹۵ نظرات خود را درباره مشکلات اینترنتی به ما اعلام کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و همه اپراتورها در حال حل مشکل هستند و کسب وکارها، مجموعه های خبری، بازی های رایانه‌ای جزو گروه هایی هستند که مشکلات آنها در دست بررسی است و بهبودهای خوبی نیز حاصل شده است. امیدواریم در طول مدت کوتاهی رضایت مشترکان فراهم شود.

جهرمی ادامه داد: سرویس ‌های داخلی که مسیریابی آنان از داخل دچار مشکل شده بود با تشکیل کارگروهی مشکلاتشان هدایت شد و از مردم و کسب وکارهای کوچک تقاضا داریم با اعلام مشکل خود با جزئیات به ایمیلی که شرکت‌ارتباطات زیرساخت به آدرس help@tic.ir فراهم آورده است، اطلاعات خود را برای رفع مشکل ارسال کنند.