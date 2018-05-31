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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

جهرمی مطرح کرد؛

حل مشکل کیفیت اینترنت خبرگزاریها/ مشارکت وزارت ارشاد و ارتباطات

حل مشکل کیفیت اینترنت خبرگزاریها/ مشارکت وزارت ارشاد و ارتباطات

وزیر ارتباطات گفت: خبرگزاری‌ها و خبرنگاران می‌توانند اطلاعاتشان را از طریق وزارت ارشاد برای حل مشکلات کیفیت اینترنت به وزارت ارتباطات ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در زمینه کیفیت ارائه خدمات اینترنتی و شکایات مردمی در این حوزه، گفت: برای خبرگزاری‌ها و خبرنگاران تسهیلاتی از سوی وزارت ارشاد فراهم آمده است و این افراد می‌توانند اطلاعاتشان را از طریق وزارت ارشاد برای حل مشکلات کیفیت اینترنت به وزارت ارتباطات ارسال کنند.

وی با بیان اینکه کیفیت سرویس، بخشی از حق الناس است و برهمین اساس به طور جدی پیگیر بهبود کیفیت اینترنت هستیم تا به سرانجام مطلوب برسد، افزود: مردم هم می توانند از طریق ۱۹۵ نظرات خود را درباره مشکلات اینترنتی به ما اعلام کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و همه اپراتورها در حال حل مشکل هستند و کسب وکارها، مجموعه های خبری، بازی های رایانه‌ای جزو گروه هایی هستند که مشکلات آنها در دست بررسی است و بهبودهای خوبی نیز حاصل شده است. امیدواریم در طول مدت کوتاهی رضایت مشترکان فراهم شود.

جهرمی ادامه داد: سرویس ‌های داخلی که مسیریابی آنان از داخل دچار مشکل شده بود با تشکیل کارگروهی مشکلاتشان هدایت شد و از مردم  و کسب وکارهای کوچک تقاضا داریم با اعلام مشکل خود با جزئیات به ایمیلی که شرکت‌ارتباطات زیرساخت به آدرس help@tic.ir فراهم آورده است، اطلاعات خود را برای رفع مشکل ارسال کنند.

کد مطلب 4310918

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