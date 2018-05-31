ناامیدی از رحمت الهی آفتی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح پنجشنبه در مسجد امام حسن مجتبی (ع) بوشهر اظهار داشت: یکی از معایب ما این است که در مواقعی که مشکل در زندگی ما ایجاد شد خود را می‌بازیم و همه مسائل و مشکلات را دور خود جمع می‌کنیم و نا امید می‌شویم و فضای سختی را برای خود ایجاد می‌کنیم.

امام جمعه بوشهر افزود: انسان‌های بزرگ افرادی هستند که در مواقعی که به مشکلی برمی‌خورند تکیه بر خدا می‌کنند و از روبرو شدن با مشکلات ترسی ندارند. زندگی انسان سراسر مشکل و چالش است.

وی با بیان اینکه چالش‌ها اغلب دنیایی هستند که می‌تواند شامل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و . . . باشد، تصریح کرد: باید نگران مسائل آخرتی خود همچون نماز، روزه و واجبات خود باشیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: باید توشه مناسبی برای آخرت خود برداریم و دنبال اینکه چه چیزی از ما در این دنیا می‌ماند نباشیم بلکه باید دنبال این باشیم که توشه مناسبی را برداریم و با خود از این دنیا ببریم.

وی اضافه کرد: بسیاری از چالش‌های دنیایی اثر بی‌توجهی و بی‌دقتی و بی‌تدبیری خودمان است که اغلب از طریق بلندپروازی و عدم تفکر مناسب برای خود ایجاد کرده و حالا که چالشی ایجاد شده است نباید تسلیم شویم و هنر انسان این است که این چالش‌ها را حل کند.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات باید ایمان، تقوا، اخلاق، مشورت با اهل مسئله، مدیریت، جهاد برای حل مشکل و نا امید نشدن از رحمت خدا را باید مد نظر داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گاه از رحمت خداوند نباید ناامید شویم، بیان کرد: انسانی که ایمان به خدا داشته باشد و تقوا پیشه کند خدا همراه او خواهد بود و از مشکلات گره باز می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: برخی مواقع چالش و مشکلی را برای خودمان ایجاد می‌کنیم و به جای اینکه امیدمان به خدا باشد، به غیر خدا دل می‌بندیم و این باعث می‌شود که مشکلات حل نشود و بلکه اضافه شود.

وی گفت: بسیاری از افراد در مسائل اقتصادی و یا دیگر مسائل دچار مشکل می‌شوند ولی با تدبیر و ایمان به خدا و تکیه بر توانمندی‌های خود مسائل را حل کردند و به بزرگی رسیدند.

آیت‌الله صفایی بوشهری گفت: در دنیای امروز برخی از جوانان وارد بازار می‌شوند و می‌خواهند راه چند ساله را یک شبه طی کنند و این باعث می‌شود که به مشکل بر بخورند. باید دنبال نان حلال باشیم و آرام آرام مسیر را طی کنیم.

وی گفت: یکی از مشکلات اقتصاد در این ایران است که برخی افراد سنگ‌های بزرگ برمی‌دارند و به همین خاطر در برخی چالش‌ها زمین می‌خورند و در مقابل این مشکلات نباید نا امید شد.

امام جمعه بوشهر اظهار داشت: اگر قرار است ناراحت شویم باید برای آخرت خود ناراحت باشیم و نباید نگران مسائل دنیایی باشیم. مسائل دنیایی تمام می‌شود و باید به فکر آخرت باشیم.

وی ادامه داد: هر چه انسان سبک‌تر زندگی کرده باشد و برای آخرتش کار کرده باشد و دنبال پول حلال و صرف آن برای امور آخرت باشد به جایگاه بهتری خواهد رسید و کمتر با بحران روبرو می‌شود.