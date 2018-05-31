پیکر مرحوم حسن اجتهادی تشییع شد /برگزاری یادمان در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ظهر پنجشنبه در مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد اجتهادی،گفت: در این ماه پربرکت اراده الهی بر این شد که روح پاک شاعر گرانقدر و غزل سرای بزرگ، استاد سید حسن اجتهادی به ملکوت اعلی بپیوندد؛ بزرگ مردی که جلوه های شخصیتی و انسانی به یک سو و تجلی و دانش هنر و علم او در عرصه مصفا و دل انگیز شعر و ادبیات به سویی دیگر از او چهره ای ممتاز و موفق ساخته است بی شک بیت به بیت اشعار او و واژه به واژه نگارش روان و ماندگار و تمامیت مهر او همچون شاخه های گل، شامه نواز اهل معرفت و دانش خواهد بود.

صابر سهرابی، در ادامه تصریح کرد: امروز در کنار مهارت های ادبی و معرفت و سواد استاد آنچه بیش از هر چیز دیگر رخ می نماید، فروتنی و تواضع این هنرمند دوست داشتنی می باشد که توشه ای بس ارزشمند و خداپسندانه مسافر دیار ابدی گردیده است.

وی با ابراز همدردی مجدد با خانواده زنده یاد اجتهادی و تسلیت به جامعه ادبی و فرهنگی کشور گفت: امید است جامعه فرهنگ، ادب و هنر همواره با داشتن چنین چهره هایی ارزنده سربلند باشد.

این در حالیست که پیش از تشییع پیکر استاد حسن اجتهادی، دکتر محمدرضا خالصی درباره تاثیر آثار و اندیشه های این شاعر و نویسنده فقید سخنرانی کرد و امیرهمایون یزدان پور اشعارش را خواند و از زندگی او سخن به میان آورد.

دیگر شاعرانی که در این مراسم به شعرخوانی پرداختند و یاد و خاطره اجتهادی را زنده ساختند، صدرا ذوالریاستین و استاد بهرامیان، استاد دانشگاه بودند.

همچنین، استاد حسین عسکری، شاعر اهل کازرون و یار و دوست اجتهادی درباره خاطرات با او سخنرانی کرد و رضا ارفع، خواهرزاده این شاعر فقید نیز به عنوان نماینده از طرف خانواده تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر استاد سید حسن اجتهادی برای خاکسپاری به شهرستان کازرون رهسپار شد، این در حالیست که آیین بزرگداشت این شاعر و نویسنده یکشنبه ۱۳ خردادماه جاری در تالار سبز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور خانواده ایشان و هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان فارس برگزار می شود.