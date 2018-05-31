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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

لاوروف با رهبر کره شمالی دیدار کرد

لاوروف با رهبر کره شمالی دیدار کرد

وزیر خارجه روسیه در سفر به کره شمالی با رهبر این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، یک منبع آگاه در هیأت دیپلماتیک روسیه، از دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر داد.

این نخستین دیدار رسمی است که بین یک مقام روس و رهبر کره شمالی انجام می‌گیرد.

این درحالی است که لاورف امروز پنجشنبه در سفر به پیونگ‌یانگ، اعلام کرد: مسئله هسته‌ای شبه‌جزیره کره بدون رفع تحریم‌های کره شمالی ممکن نیست.

گفتنی است سفر لاوروف به کره شمالی در آستانه دیدار از پیش تعیین شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون انجام گرفت.

کد مطلب 4310960
مریم خرمایی

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