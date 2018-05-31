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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

مدیرکل هواشناسی بوشهر:

استقرار الگوی تابستانه بر جو بوشهر/ دما و رطوبت افزایش می‌یابد

استقرار الگوی تابستانه بر جو بوشهر/ دما و رطوبت افزایش می‌یابد

بوشهر - مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از استقرار الگوی تابستانه بر جو استان خبر داد و گفت: در روزهای آینده دما و رطوبت افزایش می‌یابد.

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش جو و دریا طی ۲۴ ساعت آینده است.

وی اضافه کرد: با توجه به وزش باد بسیار ملایم با مولفه غالبا جنوبی، رطوبت هوا افزایش می‌یابد و بنابراین غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی پدیده غالب در سطح استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین با استقرار یک الگوی تابستانه بر جو استان، انتظار می‌رود دمای هوا طی روزهای آینده به تدریج افزایش یابد.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان، بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط همراه با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی افزود: جهت وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی استان متغیر با سرعت شش تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی، غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت دو و ۵۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۹ و ۳۱ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه خواهد بود.

کد مطلب 4310968

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