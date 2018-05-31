دشمنان با این رجزخوانی ها گزندی به انقلاب وارد نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند در جشن میلاد امام حسن‌ مجتبی (ع) در تالار گلهای شهر اندیمشک تصریح کرد: در دوران خلافت امام حسن (ع)، خوارج ضربه ‌های بزرگی به جهان اسلام وارد کرده و مدعیان دروغین دین و دیانت، ناجوانمردانه‌ترین حملات را به کریم اهل بیت (ع) روا داشته و تاریخ باید در ارتباط با ایشان، پاسخ‌های بزرگ را عرضه دارد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مظلومیت حسن بن علی(ع) چون پدر بزرگوارشان و سایر اهل بیت (ع) با دقت باید مورد توجه قرار گیرد و از آن درس‌های بزرگ و مهم برای همیشه و موضوعات روز می‌توان برداشت کرد.

وی، راه و نقش امام حسن (ع) را در مبارزه با فساد و جهاد برجسته دانست و افزود: علی (ع) و فرزند بزرگوارشان در مبارزه با فساد، جهاد اکبر کرده و در این راه ترور و به شهادت رسیدند.

حسنوند در ادامه مردم را کانون ایستادگی و مقاومت کشور نامید و گفت: امروز تحریم ها، رهبران مقاومت و ایستادگی کشور را مورد هدف خود قرار داده اند و استعمارگران به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلام هستند ولی هرگز با این رجزخوانی‌ها به هدف خود نخواهند رسید.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دشمنان می‌گویند که نظام جمهوری اسلامی ۴۰ سالگی خود را نخواهد شد در حالیکه در خیال خام خود هستند و جوانان مومن، مردان با صلابت و زنان پاکدامن، ایران اسلامی را از هر خطری محافظت کرده و ایران با صلابت به راه خود ادامه خواهد داد.

وی، دغدغه، انتقاد و مطالبات از دولت را حق مردم دانست و تصریح کرد: طراحی برخی تحسن ها، تجمع و اعتراضات صنفی با هدف براندازی نظام است و در ظاهر برای مطالبات به حق مردم برپا شده به همین دلیل انتظار می رود با بصیرت دست دشمن را در طراحی اعتصابات دید و مانع از تحقق هدف دشمن در براندازی نظام شد.

حسنوند گفت: اعتراض، نگرانی، انتقاد به وضع موجود به حق بوده و دغدغه‌های مردم در مجلس و دولت برای رفع مشکلات به بحث گذاشته شده و راه‌های برون‌رفت کشور در حال بررسی، طراحی و اجرا است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال ۹۷ طراحی دشمن ممانعت از ۴۰ سالگی نظام است و این رجز خوانی یک پیرمرد است که می‌خواهد حرف‌های جوانانه زده و به لطف خدا و بصیرت فرزندان ایران اسلامی و رهبری فرزانه انقلاب، هرگز محقق نخواهد شد و تا زمانی که پرچم انقلاب به دستان مبارک رهبری است ایران اسلامی پیشرفت و توسعه را طی خواهد کرد.

حسنوند با اشاره به اینکه راهکار مقابله با فشارها و شرایط تحریم در کشور اندیشیده شده است، اظهار کرد: ایران اسلامی هر کس را که بخواهد به کشور دست درازی کند، با خاک یکسان کرده و هر گز زیربار مذاکرات مجدد در ارتباط با توان نظامی کشور نمی رود.

رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه طراحی‌های دشمن در ارتباط با فشار اقتصادی و فروش نفت هرگز محقق نخواهد شد، تصریح کرد: در تمامی مواردی که دشمن در قالب تحریم ها ممکن است به کشور فشار وارد کند، پیش بینی های لازم صورت گرفته است تا این تحریم ها خنثی شود.

حسنوند با انتقاد از عده‌ای که به دنبال سیاه‌نمایی در شهرستان هستند، گفت: یک فکر و ایده جهادگونه برای آینده اندیمشک تحت عنوان برند جریان سازندگی ضمن توجه به منافع ملی برای توسعه همه‌جانبه شهرستان طراحی و در حال اجرا است.

رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی گفت: جریان سازندگی در اندیمشک زنده و پویا بوده و امروز را بهترین فرصت برای خدمت و اقدام در شهرستان می‌داند. در همین راستا، سه نیروگاه سیکل ترکیبی را برای ایجاد فرصت شغلی در اندیمشک طراحی و در مراحل اجرا داریم.

حسنوند افزود: اندیمشک امروز در کانون توسعه قرار دارد و پروژه‌های گردشگری یکی پس از دیگری افتتاح و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اندیمشک تمایل دارند.

نماینده گفت: هفته آینده در زمینه پیگیری پتروشیمی اندیمشک به شهر پکن در چین سفر خواهم کرد.