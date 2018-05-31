تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی استان/ ضرورت توسعه اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان افزود: بحث اصلی آینده ما تمرکز بر حوزه توسعه اقتصادی و اشتغال خواهد بود و باید با تکیه بر محورهای توسعه و ظرفیت ها، سند جامعی برای توسعه اقتصادی استان تدوین و عملیاتی شود.

زارعی خاطرنشان کرد: محصول تلاش های جمعی باعث شده که در طول سالهای اخیر، علیرغم همه مشکلات و محدودیت ها، در استان موضوع تامین منابع مشکل کمتری داشته باشد و اقدامات مناسبی رقم بخورد.

وی ابراز داشت: این مهم محصول کار، تلاش جمعی و شرایط ویژه ای است که در این مقطع از موقعیت استان وجود دارد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس گفت: پیشرفت استان و موفقیت مردم در گرو نگاه مشترک مردم و مسئولین است و مردم ما با همه مشکلات موجود، در اجرای منویات نظام و برنامه توسعه استان همکاری دارند.

وی افزود: برای خدمت به مردم تردیدی نیست، منابع و ظرفیت نیز موجود است و باید برآیند این مهم که کار عملیاتی است، اجرایی شود.

زارعی با اشاره به اهمیت توسعه روستایی، گفت: در بودجه سه سال اخیر، به موضوع اقتصاد روستایی توجه ویژه ای شد و در حوزه آب، اشتغال روستایی و مکانیزه سازی ها اقدامات مناسبی انجام شده است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس به رشد جمعیتی این دو شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: جابه جایی هایی جمعیتی در استان در حال انجام است و این موضوع در شهرستان بویراحمد در حال افزایش است و جمعیت شهرستان بویراحمد به ۴۲ درصد رسیده است و بیش از ۶ درصد نیز در شهرستان دناست.

وی خواستار در نظر گرفتن شاخص جمعیت در توزیع اعتبارات شد و بیان داشت: باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد.

زارعی با تاکید بر مبادله برنامه ریزی شده و به موقع موافقت نامه ها، اظهار کرد: تخصیص سال ۹۷ قبل از مبادله موافقت نامه به معنای یک نشانه خوب است و باید در حوزه مبادله ها عملکرد مناسبی داشته باشیم و با یک ضریب بهتر مبادله موافقت نامه ها عملیاتی شود.