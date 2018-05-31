عملکرد گندم کردستان دراراضی زیرپوشش ایکاردابه ۳ تن درهکتار می رسد

به گزارش خبرنگارمهر، خالد جعفری امروز پنج شنبه در جلسه کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، برنامه ریزی برای خرید تضمینی گندم را یکی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان خواند و گفت: دقت، مراقبت و برنامه ریزی برای ایجاد شرایط امن خرید و آرامش کشاورزان از موارد ضروری است که توجه به آن در دستورکار ما قرار دارد.

وی بیان کرد: روند اجرای پروژه امنیت غذایی ایران-ایکاردا در کردستان بخوبی پیش می رود و امسال استان ما در جایگاه مطلوبی در بین چهار استان دیگر مجری این پروژه قرار گرفته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهارداشت: پیش بینی عملکرد سه تن در هکتار در ۱۵ هکتار تحت پوشش پروژه مذکور در استان شده است.

وی یکی از موارد مهم و ضروری امسال در خرید تضمینی گندم را برقراری ارتباط با اینترنت در مراکز خرید گندم ذکر کرد و افزود: متاسفانه در برخی از مراکز خرید ما هنوز این امکان فراهم نشده و نمی توانند آنلاین فعالیت کنند و این ممکن است منجر به ازدحام جمعیت و ایجاد نارضایتی در کشاورزان شود.

وی اضافه کرد: از آنجا که امسال خرید تضمینی گندم از کشاورزان مستلزم ثبت نام آنها در سامانه پهنه بندی داده های کشاورزی است، می طلبد کشاورزانی که ثبت نام نکردند قبل از تحویل محصول خود به مراکز خرید در این سامانه نام نویسی کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم دراین جلسه گفت: از ابتدای سال زراعی امسال تا ۱۰ خرداد ماه سال جاری میزان بارندگی دراستان ۵۵۳ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه درسال ماقبل آن ۲۴.۵ درصد و نسبت به بلند مدت هم ۱۳ درصد افزایش داشته است.

فرید سپری بیان کرد: از اواخر بهمن ماه تا ۲۰ فروردین بارندگی دراستان نداشتیم و درجه حرارت دراین بازه زمان هم افزایش یافت واین مسئله منجر به ایجاد تنش در محصول گندم مناطق سردمعتدل استان شد ولی خوشبختانه بارندگی های اواخر فروردین و اردیبهشت ماه این شرایط را بهبود بخشید.

وی میزان سطح زیرکشت گندم استان را ۵۵۸ هزار هکتار ذکر کرد و افزود: بالاترین میزان سطح زیرکشت گندم استان مربوط به شهرستان بیجار با ۱۵۴ هزار هکتار است.

وی میزان کود تامین شده در سال گذشته را ۸۱ هزارتن خواند و عنوان کرد: امسال تاکنون ۲۳ هزارتن کود شیمایی موردنیاز اراضی کشاورزی استان تامین شده است.

سپری با بیان اینکه به ازای تولید هرتن گندم ۲۵ کیلوگرم ازت خالص از خاک گرفته می شود، بیان کرد: بنابراین ریکاوری و تامین نیاز ازت خاک از موارد ضروری است که باید به آن توجه شود و این اقدام هم با کود پاشی امکان پذیر است.