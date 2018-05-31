۲ نوجوان در آببندان روستای پیته نو گلوگاه غرق شدند

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از مرگ دو نوجوان به دلیل سقوط در آب‌بندان خبر داد و گفت: این حادثه پیش ازظهر پنجشنبه در روستای پیته نو هزارجریب گلوگاه اتفاق افتاد و نوجوان پسر شش،۱۳ و۱۴ ساله در داخل آببندان سقوط کردند.

وی افزود: آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس گلوگاه و تیرتاش و هلال‌احمر نیالا به محل حادثه اعزام شدند ودر این حادثه متأسفانه دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله قبل از رسیدن آمبولانس جان‌باختند و اقدامات احیای پیشرفته توسط اورژانس مؤثر نبود، همچنین کودک شش ساله به بیمارستان ثامن‌الائمه گلوگاه منتقل شد و اکنون حال این کودک خوب است.