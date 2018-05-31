توسعه ورزش به شادابی جامعه و تقویت وحدت ملی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز پنجشنبه در دومین گردهمایی بزرگ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رجاء قزوین گفت: امروز جایگاه ورزش در عرصه ملی و بین المللی با هیچ فعالیتی قابل مقایسه نیست و همین که با یک قهرمانی سرود کشور نواخته شده و پرچم ایران برافراشته می شود بیانگر اهمیت ورزش است.

وی اضافه کرد: ورزش مهمترین عامل تقویت نشاط و شادابی جامعه محسوب می شود که می تواند به کاهش آسیب ها نیز کمک کند و امروز در بسیاری از کشورها به یک صنعت درآمدزا تبدیل شده است.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علیرغم محدودیت های اعتباری در کشور خوشبختانه مجلس با اختصاص ۲۷ صدم از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش کشور اختصاص، بودجه ورزش ۲۰۰ درصد رشد یافت.

محمدی یادآورشد: در دانشگاه هم فرصت بسیاری خوبی است تا دانشجویان در کنار تحصیل علم و دانش به تقویت جسم وروح خود هم کمک کنند و با ورزش طراوت و انگیزه بیشتری برای درس خواندن پیدا کنند.

وی گفت: در میادین ورزشی باید در کنار فعالیت بدنی به اخلاق هم توجه شود تا یک دانشجوی ورزشکار الگویی از اخلاق و رفتار اسلامی با جسمی سالم و با طراوت باشد تا آینده کشور تضمین شود.

در این مراسم از ۳۵ دانشجوی ورزشکار مدال آور در رقابت های المپیاد منطقه ۴ کشور که سهمیه مسابقات کشوری را کسب کرده اند و نیز ۱۰ ملی پوش دانشگاه، اساتید و چهره های علمی برتر دانشگاه رجاء قزوین تجلیل شد.