مشکل در نصب انشعابات برخی از مدارس میلیاردی پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفوری ظهر پنج شنبه و در حاشیه آیین کلنگ‌زنی مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو و محمدحسین مقیمی، استاندار تهران خواستار پیگیری مسائل مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان در پردیس شد.

وی گفت: لازم است، که ردیف‌های بودجه‌ای مشخص وزارت نیرو برای انجام وظایف ذاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب و فاضلاب در شهر پردیس در نظر گرفته شود، چرا که امور مربوط به این دستگاه‌ها جزو وظایف تخصصی شرکت عمران در مسائل مربوط به مسکن مهر نیست و بهتر است در قبال تفاهم‌نامه‌ای وزارت نیرو پیگیر این خدمات ضروری برای اسکان ساکنین مسکن مهر باشد.

وی از استاندار تهران خواست، دستور و پیگیری در خصوص تجهیز مدارس افتتاح‌شده توسط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس در پردیس را صادر کند و افزود: تاکنون مدارس «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» و «مهدوی کنی» در فاز ۸ و مدارس «فردوسی» و «رودکی» در فاز ۳ با هزینه‌های چندین میلیاردی در ماه‌های گذشته افتتاح شده اما هنوز مشکلنصب انشعابات و تجهیز امکانات آموزشی برای تحویل به آموزش و پروش صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به این‌که در روزهای آینده فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان از راه می‌رسد و همچنین طی دو هفته آینده ۳ مدرسه جدید دیگر در فاز ٨ پردیس افتتاح خواهد شد، خواستار پیگیری برای تجهیز و اختصاص کادر آموزشی برای شروع فعالیت رسمی این مدارس از طرف وزارت آموزش و پروش خصوصا سازمان نوسازی مدارس استان تهران شد.