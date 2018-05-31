بانوان اگر به خودباوری برسند می توانند مسئولیت های بیشتری بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان استان روز پنجشنبه با حضور عبدالمحمد زادهی استاندار، سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، معصومه مرادیان مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری، در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این جلسه اظهارداشت: با توجه به بافت جمعیتی بانوان و نیز توانمندی این گروه باید بتوانیم از ظرفیت های خوب آنها در مسئولیت های مختلف استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم استعداد بانوان شکوفا شود ابتدا لازم است خود بانوان نیز به خودباوری واعتمادبه نفس مناسب برسند تا بتوان در مسئولیت های مهم تصمیم گیری از آنها استفاده کرد.

استاندار بیان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر از بانوان در مسئولیتهای زیادی بهره گرفته ایم و این رویکرد برای استفاده در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیری مهم استان ادامه خواهد داشت اما باید برخی ملاحظات را نیز درنظر بگیریم و عجولانه رفتار نکنیم.

زاهدی یادآورشد: بخشی از مشکلات و موانع فرهنگی در استان فقط به نگاه مردان نیست بلکه درمیان بانوان نیز باید شاهد تقویت روحیه اعتماد به نفس و باور به توانمندی های زنان در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد کمیته های شورای فرهنگی واجتماعی بانوان قزوین برضرورت شناسایی و استعدادیابی بانوان کارآفرین در استان تاکید کرد و گفت: زنان توانمند زیادی در استان داریم که می توانند کارآفرینان خوبی باشند و شما وظیفه دارید آنها را شناسایی و معرفی کنید.

زاهدی بیان کرد: با راه اندازی شبکه ارتباطی بانوان استان و کارآفرینان سایر استان ها می توانید زمینه تبادل نظر بین بانوان کارآفرین را فراهم کنید و در آموزش آنها از استانداری کمک بگیرید.

وی گفت: برای مهارت آموزی در حوزه خانواده باید مردان و زنان مورد توجه قرار گیرندتا شاهد تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

زاهدی خواستار ارتباط بیشتر کمیته حقوقی شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان با دادگستری استان شد وافزود: انتظار داریم مسائل مربوط به زنان زندانی، آموزش حقوقی و مهارت های زندگی بانوان با جدیت بیشتری دنبال شود.

زاهدی نقش رسانه ها را در اطلاع رسانی بسیار موثر دانست و تصریح کرد: مشکلات اقتصادی در رسانه باید با راهکاری مناسب برطرف شود تا شاهد حضور خبرنگاران حرفه ای در این عرصه باشیم و در این میان آموزش حرفه ای در حوزه رسانه ها ضروری است.

استاندار قزوین در ادامه از عملکرد بانوانی که در پست های مدیریتی منصوب شده اند ابراز رضایت کرد.

در ادامه مسئولان کمیته های چهارگانه شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان استان گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه کردند.