دستورالعمل واگذاری ۳۰ درصد مسئولیتها به زنان درقزوین اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه مرادیان روز پنجشنبه در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه در چند ماه گذشته شاهد اعتماد بیشتری به بانوان توانمند هستیم و مسئولیت های مهمی به این گروه سپرده شده که جای تقدیر دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: در استان قزوین استفاده از توان بانوان در مدیریتها بدون نگاه سیاسی صورت گرفته و ما نیز در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان درصدد ارتقای جایگاه زنان هستیم.

وی بیان کرد: با حمایت استاندار و نمایندگان خوشبختانه دستورالعمل رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص ۳۰ درصد از پست های مدیریتی به زنان در استان تا حد قابل قبولی اجرایی شده است که امیدواریم فشارهای سیاسی مانعی برای ادامه این رویکرد نباشد.

مرادیان گفت: باید پذیرفت موانع زیادی در دادن مسئولیت به بانوان در کشور و استان وجود داشته و همچنان مشاهده می شود اما تلاش استاندار قزوین در ارتقای جایگاه زنان ارزشمند است که باید قدردان آن باشیم.

مشاور استاندار اظهارداشت: توسعه کشور بدون مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقصادی میسر نمی شود و امیدواریم با کمک یکدیگر ضمن بهره گیری از همه ظرفیتها فارغ از مسایل سیاسی تلاش کنیم تا توسعه همه جانبه کشور محقق شود.

وی افزود: امیدواریم فشارهای سیاسی ناشی از نگاه محدود برخی از افراد مانع از ادامه واگذاری مسئولیت ها به بانوان نشود.