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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

هماهنگی بین بخشی زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور است

هماهنگی بین بخشی زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور است

شهرکرد- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هماهنگی بین بخشی زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هماهنگی بین بخشی زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور است، اظهار داشت: اجرای مناسب وظایف هر دستگاه در زمینه اشتغال زمینه ساز رونق اشتغال در سطح کشور می شود.

وی عنوان کرد: هماهنگی بین بخشی موجب کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری در کشور برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه طرح های مشوقی برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان های کشور اجرا می شود، بیان کرد: اولویت طرح های اشتغالی در استان هایی است که دارای نرخ بیکاری بالا هستند.

توسعه اشتغال روستایی از مهمترین طرح های اشتغالی دولت است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: توسعه اشتغال روستایی از مهمترین طرح های اشتغالی دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری در استان ها است.

وی بیان کرد: طرح اشتغال روستایی از سال گذشته در ۱۲۷ روستای کشور آغاز شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ۴۴ هزار روستا در سطح کشور وجود دارد که دولت برای ایجاد اشتغال در روستاهای کشور برنامه ریزی کرده است.

کد مطلب 4311113

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