ابتلای ۴ نفر در مازندران به بیماری تب کریمه کنگو

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابتلای چهار نفر در استان به بیماری تب کریمه کنکو تایید شده است اظهار داشت: این بیماران زود درمان شده و مشکلی برایشان ایجاد نشده است.

وی درباره مسمومیت با قارچ گفت: خوشبختانه در مازندران مسمومیت با قارچ را نداشتیم و این مسمومیت فقط در سلسله جبال زاگرس اتفاق افتاد و در حوزه البرز مرکزی هیچ موردی گزارش نشده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه نگرانی ما درباره کنه و تبعات ناشی از آن است خواهان توجه به مسائل بهداشتی و ایمنی از سوی دامداران و کشاورزان شد.

اعرابی همچنین درباره بیماری ویروسی در کلاردشت با بیان اینکه شمار بیماران و دامنه نفوذ بیماری روبه کاهش است گفت: چون بیماری از طریق مدفوع منتقل می‌شود تمام افراد باید شدیداً بهداشت فردی را رعایت کنند، همچنین برای آشامیدن، پخت‌وپز و شستشو نیز از آب جوشیده سرد شده استفاده شود.

وی درباره علل بروز بیماری ویروسی نورو در کلاردشت گفت: ظن اصلی ما در خصوص این ویروس مربوط به آلودگی آب است.