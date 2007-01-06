اصلاح آیین نامه معافیت تحصیلی دانشجویان / اختصاص بیمارستان برای بستری دانشجویان دارای رفتارهای پرخطر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسلمی نائینی صبح امروز در نشست خبری وزارت علوم افزود: بر اساس ماده 35 سازمان نظام وظیفه دانشجویان بر اساس هر گونه مسابقه ای که وارد دانشگاه شوند می توانند از خدمت نظام وظیفه سربازی معاف شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر پذیرش دانشجو در رشته های فراگیر، دانشگاه های مجازی و دوره های ترمی کاردانی دانشگاه علمی کاربردی مشکلاتی را با توجه به اشکال در آین نامه نظام وظیفه برای معافیت تحصیلی این افراد به وجود آورده است.

قائم مقام معاون دانشجویی وزارت علوم خاطر نشان کرد: با مذاکراتی که با سازمان نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران شده و تفسیری که معاون پارلمانی وزارت علوم برای اصلاح این قانون در مجلس خواهد داشت امیدواریم مشکل معافیت تحصیلی این دسته از دانشجویان نیز حل شود.

مسلمی نائینی با اشاره به آمارهای ارائه شده در خصوص خودکشی و اعتیاد دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی گفت: وزارت علوم در حال بررسی دلایل خودکشی دانشجویان است و با قراردادهایی که میان وزارت علوم و چندین بیمارستان منعقد شده دانشجویانی که اقدام به این عمل می کنند در بیمارستان ها بستری خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین جلسات مشترکی با اداره مبارزه با مواد مخدر برگزار شده و طی مذاکرات متعددی که میان دو طرف صورت گرفته برنامه هایی برای دانشجویان پیش بینی شده است.