خیران در بسیاری از حوزه ها نسبت به دولت پیشرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از خیران و معلولان نخبه تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی و محفل انس با قرآن در اراک، اظهار داشت: در جریان سفر یک روزه وزیر بهداشت و درمان به استان مرکزی، فاز دوم بیمارستان فوق تخصصی سرطان آیت الله خوانساری که به همت خیرین احداث شده، توسط وزیر به بهره برداری رسید.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: با حمایت و پشتیبانی خیرین استان مرکزی که تعدادشان هم کم نیست و بهره مندی از ظرفیت های موجود استان در این زمینه، عملیات ساخت فاز سوم این بیمارستان به زودی آغاز می شود تا سال آینده نیز شاهد افتتاح فاز سوم باشیم. این بیمارستان علاوه بر ارایه خدمات به بیماران استان مرکزی، بیماران استان های همجوار و غرب کشور را نیز پوشش می دهد لذا از اهمیت ویژه برخوردار است.

مقدسی تصریح کرد: نقش خیران با شرایط اقتصادی امروز از هر زمان دیگر برجسته تر و غیر قابل انکار است. توسط همین خیرین در سراسر کشور مدارس بسیار احداث شده و در حوزه سلامت هم توانستند کمک های موثر و سازنده داشته باشند. در همین راستا خیرین در حوزه بهزیستی و کمیته امداد هم ورود کردند. خیرین مدرسه ساز و سلامت طی سال های اخیر کمک های چشمگیری داشته اند که در توسعه کشور بسیار تاثیر گذار است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطر نشان کرد: به جرات می توان ادعا کرد که خیرین و مجمع خیرین در بسیاری از حوزه ها جلوتر از دولت حرکت می کنند، در حقیقت می توان گفت، بازوی قدرتمند و توانای دولت هستند.

وی ادامه داد: استان مرکزی به ویژه اراک از دیر باز در زمینه حضور خیرین در صحنه زبانزد بوده و آثار به جا مانده این خیرین هنوز در استان و شهر اراک به چشم می خورد. بنابراین استان مرکزی می تواند از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده و شرایط را برای جلب مشارکت هرچه بیشتر خیران آماده کند.