۱۳۵۰ نفر از مددجویان بهزیستی مرکزی تسهیلات اشتغال دریافت کردند

زهرا امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ریزی بهزیستی به منظور اشتغالزایی برای مددجویان این نهاد و توانمندسازی این قشر، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی قرار دارند که پیگیر تامین اشتغال و مسکن و مسایل حمایتی این جمعیت معلول هستیم.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی بیان داشت: سال گذشته در استان ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال در حوزه معلولان مصوب گردید، که صد در صد این اعتبار توسط بخش های ذینفع جذب شد و بالغ بر یک هزار و ۳۵۰ نفر از خدمات تسهیلات اشتغالزایی بهره مند شدند.

مشکل اعتباری در اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان بهزیستی نداریم

امینی تصریح کرد: در سال جاری نیز بهزیستی استان از میزان اعتبار مطلوبی برخوردار است و امسال هیچگونه مشکل اعتباری در بحث اعطای تسهیلات اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانواده، معلولان و معتادان بهبود یافته نداریم.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: این اعتبارات با احراز شرایط تعریف شده به فرد متقاضی و با ارایه طرح های اشتغالزایی مناسب که با توجیه اقتصادی همراه باشند پرداخت می شود.

پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی در دستور کار بهزیستی

وی خاطرنشان کرد: در کنار فعالیت های ذاتی بهزیستی، توانمند سازی معلولین، بازتوانی خانواده ها، کاهش آمار جمعیت هدف، پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی از اولویت های سال جاری بهزیستی استان مرکزی است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در بخش دیگر صحبت های خود گفت: در رابطه با اجرای طرح تامین مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول، مشکل فراهم سازی زمین و همچنین تامین بودجه لازم برای احداث رفع شده که بخش مهمی از کار است و تمام تلاش بهزیستی استان برای این اقدام به کار گرفته می شود.

امینی عنوان کرد: کار بهزیستی خدمات رسانی به اقشاری از جامعه است که در حقیقت علاوه بر یک وظیفه و تکلیف، یک امانت مهم نیز می باشد، بنابراین باید اجرای هر چه بهتر این وظیفه و همچنین مسئولیت انسانی را در سرلوحه کار خود قرار دهیم و تلاش ما نیز بر همین اصل استوار است.