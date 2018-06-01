مولودی خوانان پیشکسوت کردستانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه طی مراسمی و به همت شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان مولودی خوانان و روحانیون پیشکسوت و برجسته استان کردستان مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان و شمار زیادی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی برگزار شد علاوه بر برگزاری مراسم های مولودی خوانی و دف نوازی چندین پیشکسوت این عرصه نیز مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به جایگاه مولودی خوانی و دف نوازی در استان، عنوان کرد: امروز کردستان قطب اصلی مولودی خوانی و مدیحه سرایی در کشور به شمار می رود.

ابوالقاسم امان اللهی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و الگوسازی برای نسل جوان، عنوان کرد: تلاش برای تقدیر از پیشکسوتان این عرصه یکی از نیازهای لازم و ضروری به شمار می رود و باید از برگزاری نشست های این چنین حمایت شود.

آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز با اشاره به توطئه های دشمن برای مقابله با این گونه فعالیت‌ها، گفت: امروز دشمنان به دنبال ارائه قرائتی جدید از دین مبین اسلام هستند و به همین دلیل با برگزاری برنامه‌های مولودی خوانی و مدیحه سرایی در وصف پیامبر اسلام و اهل بیت آن حضرت مخالفت می کنند.

وی دامه داد: همه ما باید در راستای ترویج و توجه به این گونه فعالیت‌ها از تمامی ظرفیت‌های در اختیار بهره برداری کنیم.

در ادامه این مراسم و در دو بخش از مولودی خوانان پیشکسوت و همچنین جمعی از علما و روحانیون اهل سنت و اهل تشیع استان کردستان تقدیر و تشکر شد.