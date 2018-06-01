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۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

عضو شورای شهر تهران؛

شهرداری تدابیر لازم برای مهار مگس‌های سفید را آغاز کند

شهرداری تدابیر لازم برای مهار مگس‌های سفید را آغاز کند

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران بر ضرورت پیش‌بینی تدابیر لازم از سوی مدیریت شهری برای مقابله با هجوم مگس‌های سفید همزمان با گرم شدن هوا تأکید کرد.

زهرا صدراعظم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدابیر مدیریت شهری برای مقابله با هجوم مگس‌های سفید همزمان با گرم شدن هوای تهران، اظهارداشت: با توجه به اینکه در سال گذشته این مأموریت برعهده سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری قرار گرفت، تدابیری برای مقابله با این پدیده نیز در سال جاری پیش‌بینی شده است.

وی گفت: کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا هم این موضوع را دنبال خواهد کرد ضمن اینکه سازمان بوستان‌ها و فضای سبز باید گزارش اقدامات خود را در اختیار شورا قرار دهد تا بر اساس این گزارش، اقدامات نظارتی از سوی شورا صورت بگیرد و این موضوع را در شهر تهران کنترل شود.

کد مطلب 4311320
نورا حسینی

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