زهرا صدراعظم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدابیر مدیریت شهری برای مقابله با هجوم مگس‌های سفید همزمان با گرم شدن هوای تهران، اظهارداشت: با توجه به اینکه در سال گذشته این مأموریت برعهده سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری قرار گرفت، تدابیری برای مقابله با این پدیده نیز در سال جاری پیش‌بینی شده است.

وی گفت: کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا هم این موضوع را دنبال خواهد کرد ضمن اینکه سازمان بوستان‌ها و فضای سبز باید گزارش اقدامات خود را در اختیار شورا قرار دهد تا بر اساس این گزارش، اقدامات نظارتی از سوی شورا صورت بگیرد و این موضوع را در شهر تهران کنترل شود.