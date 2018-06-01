وقفه ۴ ساعته در کار فرودگاه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود فتوحی، معاون امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به تعطیلات هفته آتی گفت: در این هفته، فعالیت فرودگاهی بدون وقفه و طبق روال عادی ادامه دارد.
وی افزود: تنها در روز ۱۴ خرداد، به احترام امام راحل، فعالیت فرودگاه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ متوقف می شود که این اتفاق پیشتر از طریق نوتمهای بین المللی به ایرلاینها اعلام شده و برنامه ریزیهای لازم برای تغییر ساعت پروازها انجام شده است. همچنین ایرلاینها اطلاعرسانیهای لازم را به مسافران انجام داده اند.
همچنین محمود فتوحی، معاونت امور شهری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز درباره دسترسی به فرودگاه در ایام تعطیل گفت: در تعطیلات پیشرو، حملونقل مسافران از فرودگاه به شهر و از شهر به فرودگاه طبق روال عادی انجام خواهد شد.
وی افزود: در این مدت، تاکسیهای شهر فرودگاهی که بار اصلی حملونقل شهری مسافران را به دوش میکشند، مانند قبل در فرودگاه حاضر خواهند بود. همچنین مترو نیز طبق برنامههای قبلی به خدمترسانی به مسافران میپردازد. طبق اعلام مراجع ذیربط، محدودیت ترافیکی در این ایام وجود نخواهد داشت و مسافران میتوانند از مسیرهای منتهی به شهر فرودگاهی برای دسترسی به فرودگاه استفاده کنند.
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