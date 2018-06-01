قیام امام(ره) تنها برای خداوند بود/ لزوم عدالت علوی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله دژکام در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز افزود: آنچه دوست و دشمن در خصوص امام علی(ع) به آن اعتقاد دارند، عدالت است.

وی ادامه داد: متاسفانه در بین شیعیان حضرت عدالت مانند گمشده ای است که دنبال آن می گیردیم، بسیاری از جاها دیده و شنیده می شود که ظلم شده بنابر این همه باید دست به دست هم بدهند و جلو ظلم گرفته شود.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امروز جریان هایی به عدالت خواهی قیام کرده اند و باید از این مورد حمایت شود و درخواست داریم که قوه قضاییه و دولت از تحقق عدالت حمایت کنند.

حجت الاسلام دژکام یادآور شد: مطالبه عدالت خوب است اما باید توجه داشت اینکه بیرون از گود اجرایی مطالبه عدالت کنیم خوب است اما باید گفت چه راهی برویم که در عرصه اجرایی کشور عدالت پیاده شود، معمولا انتقادگر هستیم و برخی مواقع آنکه داخل گود است نمی داند چه کند و آن موقع باید از حوزه و دانشگاه استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: امروز با تحولی که در مفهوم دولت در قرن اخیر ایجاد شده و وضعیت نهادهای سیاسی در دنیا پیدا کرده است نیازمند هستیم که دانشگاهیان و حوزه ورود کنند که برای عدالت چه کنیم.

وی افزود: باید دید اگر ظهور حضرت طول کشید برای عدالت اسلامی چه کنیم، در انتخابات ریاست جمهوری مباحث مختلفی از عدالت می شنویم، دانشگاه باید اجرای عدالت را به دانش آموخته یاد بدهد و متاسفانه در جامعه سوال های اصلی با نگاه فرعی مواجه می شود که باید این روند اصلاح شود.

حجت الاسلام دژکام یادآور شد: جامعه یک رنگ و بویی از عدالت علوی پیدا کند همه مطالبه گر باشند و تلاش کنند که هرکس به جامعه نگاه می کند نشان از عشق علی(ع) و احترام به عدالت را ببیند.

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شبهای قدر، گفت: شبهای قدر در پیش است، این شبها اختصاص به عبادت دارد، خود بیدار بودن و بیکار بودن در این شبها مطلوب نیست بلکه انسان باید در این شبها مشغول به عبادت شوند.

وی افزود: شب قدر تنها برای عبادت خداوند است و نبایدکارهای دیگری برای خود تعریف کرد.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز رحلت امام(ره)، گفت: در هفته آینده ۱۴ خرداد مصادف با سالروز رحلت امام خمینی(ره) است، این بزرگمرد در حرکت انقلابی که شروع کرد از اول تا آخر تنها یک کلمه حرف داشت و آن قیام برای خداوند بود، در قیام سال ۴۲ امام(ره) در زمان دستگیر شدن تنهای تنها بود اما به دلیل اینکه برای خداوند قیام کرده بود تنهایی و مرگ برای او ترسی نداشت و قیام برای خداوند هرنتیجه ای که داشته باشد ضرر نمی کنند.

حجت الاسلام دژکام تاکید کرد: امروز اگر دشمنان دستی بیاورند و کسی از ما کشته شود باعث افتخار است، این قیام که برای خداوند است هرطرف که بشود به نفع ما است، روزی که امام(ره) از دنیا رفت حرکت به دست بزرگمرد جانشین امام(ره) افتاد که یام در راه خداوند را هدف دارد و امروز ما باید برای ادامه این حرکت آماده باشیم و فراموش نکنیم که هیچ مسیری بدون زحمت طی نمی شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه زکات مومنین فراموش نشود، گفت: کسانیکه زکات بر عهده دارند پرداخت کنند.