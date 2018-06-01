تخصیص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار اصلاح و بازسازی معابر نسیم شهر

عباس شوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کنار پروژه های مهمی که در نسیم شهر اجرا شده به بحث معابر شهری نیز باید توجه ویژه ای داشت که نسیم شهر به دلیل برخورداری از زیر ساخت قدیمی و عدم آسفالت برخی معابر با اهتمام مدیریت شهری نسیم شهر و با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد ریال جهت اصلاح و بازسازی زیر ساخت ها و آسفالت شهر در نظر گرفته شده که در حال انجام است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات شهرداری اصلاح جدول گذاری ها و هدایت آب های سطحی ناشی از بارندگی ها که از دغدغه و مشکلات اصلی مردم نسیم شهر است، که با ۳۰ میلیار ریال اعتبار به صورت جدی جهت تکمیل و تسریع در روند اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.

شهردار نسیم شهر ادامه داد: با توجه به حجم بالای ترافیک در مسیرهای حیاتی شهر پروژه آزادسازی خروجی نسیم شهر از سمت «احمد آباد» به اتوبان ساوه است، که چندین سال بلاتکلیف بود که در جلسه ای که با حضور اعضای شورا و مالکین توافق و آزادسازی انجام شده که با پیگیری های صورت گرفت این پروژه هم به سرانجام خواهد رسید، همچنین پروژه تملک و اجرای کمربند ۴۵ متری میدان امام تا پایانه نسیم شهر بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای تملک لحاظ کردیم که به لطف خدا این پروژه هم تا پایان عید فطر به افتتاح خواهد رسید.

شوندی در ادامه به پروژه های فرهنگی,بهداشتی و ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به سرانه های ضعیف منطقه «حصارک پایین» با احداث بیمارستان در رودخانه «سالور» حدود ۱۹ هکتار زمین در سال جاری آزاد سازی خواهد شد که در این فضا بحث مجموعه ورزشی، زمین چمن،زمین بازی و ۳ باب کتابخانه احداث خواهیم کرد.

وی تشریح کرد: با توجه به تأکید فرماندار نسبت به اجرای پروژه زیرگذر «باغ بهشت» که بخشی از مطالبات شهروندان است، این پروژه نیز ظرف ۲ ماه آینده با بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ظرف ۲ ما آینده افتتاح خواهد شد.