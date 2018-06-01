بزرگترین استادیوم چند منظوره ورزشهای ساحلی در کیش ساخته می شود

محمود افشار دوست در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه ریزی مسئولان منطقه آزاد کیش برای میزبانی از برخی از تیم های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بیان داشت: وجود امکانات و پتانسیل های موجود و بی نظیر ورزشی در جزیره کیش مستحق برگزاری رویدادهای فرا منطقه ای و حتی جهانی است.

وی اضافه کرد: متاسفانه به جهت روزمرگی حاکم در چند دوره اخیر ورزش کیش شاهد از بین رفتن و مستهلک شدن امکانات و تجهیزات و برخی سالنهای ورزشی هستیم، که با تدبیر مدیرعامل سازمان و پیگیری های افشارزاده و با تخصیص بودجه لازم دستور مرمت و بازسازی و نوسازی سالن ها و تجهیزات صادر و آغاز شده است. امیدواریم طی یک سال اخیر بسیاری از امکانات و تجهیزات معیوب آماده بهره‌برداری شود.

افشار دوست در ادامه توجه ویژه به ورزشهای آبی و ساحلی را اولویت ساخت و بهره برداری عنوان کرد و نوید ساخت مجهزترین و بزرگترین استادیوم کمپلکس ورزشهای ساحلی از جمله والیبال ساحلی، فوتبال، هندبال و کشتی ساحلی را در جزیره کیش داد و افزود: طرح این پروژه بزرگ آماده است و جهت جانمایی به معاونت عمرانی ارجاع داده شد.

وی ساخت و نوسازی پیست و مانژ اسب دوانی کیش را از برنامه های آتی عنوان کرد و بیان داشت: علت توجه به اسب دوانی این است در دین مبین اسلام به این ورزش تاکید شده است و اسب دوانی می تواند ضمن ایجاد جذابیت ورزشی و جذب گردشگر در حوزه اقتصادی و ایجاد قرنطینه مرکزی اسب در ایران تحول بزرگی را در ایران و منطقه ایجاد کند.

افشار دوست خاطرنشان کرد: توجه به ورزش های آبی از الزمات شهرهای ساحلی است و در آینده شاهد برپایی مسابقات آبی از جمله قایق های بادبانی و کایت برد و جت اسکی در جزیره کیش خواهیم بود.

وی افزود: برنامه ریزی خواهد شد تا با رعایت استانداردهای ایمنی و رعایت حریم ساحلی مناسب استفاده از جت اسکی در کلوپ ها مجددا احیا شود.

افشار دوست در مورد برنامه و طرح های سازمان منطقه آزاد و مرکز ورزش کیش در رابطه با احتمال همکاری ایران و قطر جهت میزبانی مسابقات جام جهانی و انتخاب کیش به عنوان مقصد برخی از تیم های جام جهانی بیان داشت: برای اینکه استانداردهای لازم را کسب کنیم و مجوز چنین میزبانی مهم را داشته باشیم، می بایست حداقل پنج زمین تمرین استاندارد چمن با پیش بینی رختکن و سالن بدن سازی، سالن کنفرانس، دوش و جکوزی را مهیا کنیم.

وی عنوان کرد: در کنار مهیا کردن اماکن ورزشی استاندارد، استفاده از افراد آموزش دیده و مجرب، همچنین استفاده از هتل های ممتاز ۵ ستاره، سرویس های هوایی جهت راحتی سفر به کیش دیگر نیازهای زیرساختی و مهمی است که در صورت فراهم شدن شرایط میزبانی در کیش می توانیم ایران را به عنوان یکی از کشورهای مهم در برگزاری مسابقات جام جهانی مطرح کنیم.

افشار دوست ابرازداشت: ساخت یک استادیوم چند منظوره بین‌المللی برای برگزاری رویدادهای آسیایی و جهانی دیگر پروژه ای است که طرح آن تقدیم معاونت عمرانی شده است. کیش باید محل تردد ورزشی در سطح بین المللی باشد و معرفی کیش از کانال ورزش مکمل جذب توریست هم‌ خواهد بود.

افشار دوست مرمت پیست دوچرخه سواری و نصب تابلو های راهنمایی در پیست دوچرخه سواری، جابه جایی محل پلاژهای آقایان و خانم ها،، فعال کرد بخش مارکتینگ و بازاریابی مرکز ورزش کیش جهت حرکت به سمت خودکفا شدن مرکز ورزش کیش با بهره گیری از هزینه برگزاری مسابقات از محل اسپانسرینگ، جذب و استفاده از مربیان داخلی و خارجی مجرب و متخصص در رشته ای مختلف و همچنین اعزام ورزشکاران کیش به مسابقات کشوری و برون مرزی، میزبانی اردوی تیم های مختلف ملی در کیش را از برنامه های آینده مرکز ورزش کیش عنوان کرد.

وی معرفی جزیره کیش در سطح جهانی را مستلزم ایجاد زیرساخت های استاندارد و قابل عرضه در سطح مطلوب دانست و افزود: در کنار برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی به برگزاری سمینارها، کنگره ها و نمایشگاه های ورزشی پزشکی توجه ویژه خواهیم داشت.

افشاردوست عنوان کرد: برابر آسیب شناسی که در کلیه حوزه ها و رشته های ورزشی کیش داشته ایم به این نتیجه رسیده ایم که رسیدگی به ابنیه و زیرساخت ها و تاسیسات ورزشی در اولویت اول و جذب مربیان و کارشناسان مجرب ورزشی اولویت دوم و برگزاری مسابقات بین المللی و سطح بالا اولویت بعدی ما خواهد بود.