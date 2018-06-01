۱۳۰۰ پروژه عمرانی در ساری تعریف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری بابیان اینکه عملگرایی در مدیریت شهری ساری عملیاتی شده است گفت: بهعنوان نمونه با تعریف ۵۰ کاربری ویژه در پارک ملل ساری برای بیش از پنج هزار نفر اشتغال ایجاد میشود.
وی افزایش سرانه اعتباری شهروندان ساروی را از دیگر تلاشهای مدیریت شهری برشمرد و گفت: سرانه اعتباری هر ساروی از ۲۶۹ هزار تومان در سال ۹۱ به بیش از یکمیلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ساری جاری رسیده و این به معنای ایجاد اشتغال است.
عبوری، بابیان اینکه تاکنون ۱۰ زیرگذر و ۱۶ دوربرگردان در مرکز شهر اجراشده است، افزود: زمانی ساری در حسرت یک موزه و شهربازی مناسب بود و ساحل پر از زباله قبل از ساخت پارک ملل هیچگاه فراموش نمیشود.
شهردار ساری، نبود کانالهای آب سطحی و نامناسب بودن وضعیت پیادهروها را از دیگر مشکلات قبلی شهری ساری برشمرد و گفت: در شرایط بغرنج توانستیم بودجه شهری ساری را افزایش دهیم و باافتخار لابیگری توجه مدیران ملی را به ساری معطوف کنیم.
وی با عنوان اینکه امروز ساری در بخشهای مختلف حرفی برای گفتن دارد، افتتاح فاز دوم پارک ملل و پارک جنگلی شهید نوبخت را ازجمله پروژههای مهم برشمرد و گفت: ظرف ۱۰۰ روز آینده پروژه زیرگذر هلالاحمر را بهرهبرداری خواهیم کرد و با افتتاح آن گره کور ترافیکی منطقه رفع میشود.
شهردار ساری بابیان اینکه طرح جامع ترافیکی شهر ساری در دست مطالعه است گفت: با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات حوزه ترافیکی شهر ساری برطرف میشود.
عبوری به وضعیت نیروگاه زبالهسوز ساری اشاره و اضافه کرد: ۳۰ میلیارد تومان برای این پروژه تزریقشده و در آینده نزدیک این پروژه افتتاح میشود.
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