به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با تسلیت ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)اظهار داشت: باید سیره ائمه اطهار را با دقت مطالعه کنیم.

وی اضافه کرد: ما ائمه اطهار را آنچنان که باید و شاید نمی شناسیم؛ حتی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری را هم خوب نشناخته‌ایم. باید قرن‌ها بگذرد تا شاید بتوانیم مولای متقیان را بشناسیم.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: دشمنان هم به فضل و خصلت های بی نظیرحضرت علی اذعان داشتند. به شجاعت سخاوت و صبر او اعتراف داشتند. سرسخت ترین دشمنان آن حضرت حقایق وجودی آن حضرت را نمی توانستند کتمان کنند. پیامبر اسلام درسخنی فرمودند یاد علی و سخن گفتن از علی عبادت است. سعی کنیم خصایص و سیره ائمه اطهار را بیشتر بشناسیم و در زندگی پیاده کنیم.

امام جمعه عسلویه در خطبه دوم با بیان فرازهایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان افزود: رهبر انقلاب با دانشجویان پدرانه و مهربانانه گفتگو کردند. رهبر انقلاب فرمودند نظام بدون مشی انقلابی ارزشی ندارد متاسفانه برخی روش و منش شان مثل روش دشمن است می خواهند پوسته ای از نظام باشد و نظام انقلابی نباشد. اگر نظام مشی انقلابی نداشته باشد به آرمان‌ها نخواهد رسید و با رژیم های گذشته فرقی ندارد.

وی با بیان اینکه برخی نظام را به عنوان آن که انقلابی هستند نفی می کنند و به عنوان انقلابی ارزش های نظام وارکان نظام را زیر سوال می برند، تصریح کرد: انقلابی گری به معنای ویران گری نیست؛ یک مشی صحیح عاقلانه پرانگیزه پرامید وشجاعانه به سمت اهداف والای انقلاب است.

هاشمی‌نژاد درادامه با اشاره به نزدیکی لیالی قدر گفت: شب قدر درپیش است و در این شب های که محتمل به شب لیله القدر است انشاءالله به خوبی بهره ببریم از این فرصت وازاین خوان کرم الهی که گسترده شد استفاده کنیم و دعا کنیم و برای دیگران بیشتر دعا کنیم.

وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) افزود: امسال ۱۹ رمضان سالروز ضربت خوردن حضرت علی (ع) و ۱۴ خرداد سالگرد ارتحال حضرت امام مقارن شده است. این تقارن اتفاقی نیست. رحلت امام آن مرد آسمانی با ضربت خوردن جد بزرگوارشان مقارن است باید قدردان امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب باشیم تا دچار گرفتاری ها نشویم و با حضور پرشور درمراسم ویژه ارتحال حضرت امان به محضر ایشان عرض ادب کنیم.

امام جمعه عسلویه هفته اکرام ایتام ونیازمندان را گرامی داشت و گفت: از سالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع) تا شهادت امام علی (ع) هفته اکرام ایتام است باید با تمسک وتوجه به مولا علی به مستمندان کمک کنیم با هماهنگی کمیته امداد در این امر سهیم و شریک شویم.

امام جمعه عسلویه با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با دانشجویان افزود: جوان دانشجو در محضر رهبر انقلاب شفاف و تند و شدیداللحن سخن می گفت و آقا پدرانه گوش می داد؛ کجای دنیا چنین سراغ دارید کجای دنیا رهبری چنین با متانت و حوصله حرف های تند وانتقادی دانشجویان را گوش می کند و با ملاطفت برخورد می کند .

وی بیان کرد: خارجی ها به ما اتهام زنی می کنند که در ایران آزادی نیست و خفقان است. برخی در داخل هم این حرف دشمن تکرار می کنند این گوش دادن آقا این حوصله آقا واین صبر و ملاطفت آقا قابل تحسین است.

هاشمی نژاد افزود: امروز نظام و مردم ما دشمنان زیادی دارد. همه باید حواس مان جمع باشد مسئول و غیر مسئول باید مقابل دشمن به ایستند برخی مقابل دشمن نمی ایستند آب به آسیاب دشمن می ریزند.

وی بیان کرد: اختلاف افکنی از دسیسه های دشمنان است. هزینه می کنند که بین مردم و مسئولین اختلاف بیندازند یا بین مسئولین اختلاف بیندازند. روی وحدت حساس باشیم هوای نفس را کناربگذاریم و بر اساس نفسانیت موضع گیری نکنیم. برای خدا موضع گیری کنیم دشمن دارد نقشه می کشد که به مردم وانقلاب ما ضربه بزند.

لزوم حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس

امام جمعه موقت آبدان در خطبه های این هفته آبدان گفت: در ماه رمضان کسب تقوا آسان‌تر از ماه‌های دیگر است. درماهی که نفس های مومنین تسبیح است و عمل مقبول و دعا مستجاب است.

حجت الاسلام حبیب پهلوزاده ادامه داد: امام علی در بازگشت از جنگ صفین به مرگان قبرستان کوفه رو گرداند و فرمودند: ای خفتگان در گورها شما رفتید و ما در پی شما روان هستیم، خانه هایتان دیگران ساکن شدند، شما چه خبری دارید، امام به اصحاب فرمود: بهترین زاد تقوای الهی است.

وی گفت: برای رهایی از ظلمت های نفسانی به قرآن و اهلبیت تمسک بجوییم. در شب قدری اگر جوانی ارتباط خود را با خالق برقرار کند، سرنوشت خود را تغییر خواهد داد. شب قدر انسان مقدماتش را باید قبل از آن فراهم کند.

وی با تسلیت به مناسبت روز ۱۴ خرداد رحلت امام خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب محور شدن مردم با گروه‌های دینی و شکست برنامه‌های مستکبرین، از جمله آمریکاست. شکل گیری اندیشه انقلاب دینی هم دستاورد دیگر است. آمریکا به عنوان شیطان بزرگ معرفی شد و این شیطنت روز به روز بهتر مشخص می شود.

امام جمعه موقت آبدان ادامه داد: با رحلت امام خمینی، امام دیگری سکان انقلاب را به دست گرفت. ولایت فقیه به فرموده امام استمرار حرکت انبیاست. طوفان هایی برای انقلاب پیش آمد که اگر برای یکی از ا حکومت های دیگر رخ می داد، باعث براندازی آنها می شد.

وی با تسلیت ۲۱ رمضان شهادت امام علی(ع) افزود: جمعه آخر رمضان روز قدس است. امام خامنه ای فرمود: اسراییل تا کمتر از ۲۵ سال آینده نابود خواهد شد. با توجه به اتفاقات امسال این مراسم اهمیت بیشتری دارد.