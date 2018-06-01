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۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

دلسوزان انقلاب منتقدانه و بدون غرض انتقاد کنند

دلسوزان انقلاب منتقدانه و بدون غرض انتقاد کنند

بندرعباس - نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه اگر در داخل کشور مشکلی هست باید دلسوزانه انتقاد کنیم گفت: دلسوزان انقلاب منتقدانه و بدون غرض انتقاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس بیان داشت: پیروی از یک فرد آگاه لازم است و مبنای فتوا علما سخن امام باقر (ع) است. دشمن در چند محور برنامه ریزی کرده است که یکی از آنها قطع رابطه مردم با روحانیت از طریق دروغ پردازی ها است.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم به روحانیت برای جامعه شیعه سرمایه است، اظهارداشت: عالمان وارث انبیا هستند و تضعیف این جایگاه تضعیف انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند هر اشکالی است در خود ماست ما زمینه را فراهم میکنیم و دشمن استفاده می کند. مردم برادر دینی شما هستند و فقط به فکر جیبتان نباشید امروزه بزرگترین گناه مایوس کردن مردم از انقلابشان است.

وی خاطرنشان کرد: منتقدانه و بدون غرض انتقاد کنیم اگر ما در درون مشکلی نداشته باشیم ترامپ هیچ غلطی نمی‌تواند کند. بزرگترین لطف امام راحل آوردن ولایت فقیه بود و عالم نمی تواند دیکتاتور باشد. امسال باید مشت ها برای دفاع از قدس گره کرده تر باشد.

کد مطلب 4311472

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