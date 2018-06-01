ژاپن موافق قطع ناگهانی واردات نفت از ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا با تارو آسو، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ژاپن در مورد تحولات مرتبط با ایران گفتگو کردند.

این مذاکرات شامل موضوعاتی نظیر کره شمالی و موضوعاتی در مورد روابط اقتصادی دو جانبه بود. این نشست درحالی برگزار شد که توکیو از واشنگتن خواستار شفافیت در اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران شده است.

همچنین این نشست یک روز پس از اینکه یک مقام وزارت اقتصاد ژاپن اعلام کرد، توکیو تلاش خواهد کرد، تا از هرگونه کاهش ناگهانی در واردات نفت ایران جلوگیری کند و احتمالا دریافت معافیت از تحریم‌های ایران را درخواست خواهد کرد، برگزار شد.

دیسوکه هیروتا، معاون شرکت نفت و گاز متی در حاشیه کنفرانسی در آذربایجان، چشم انداز کاهش واردات نفت ژاپن از ایران را بی اهمیت شمرده بود، چیزی که اتحادیه نفت این کشور اعلام کرده بود، از ماه اکتبر اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد، ژاپن در اوایل دهه گذشته، معافیتی از تحریم‌های ایران از آمریکا و اتحادیه اروپا دریافت کرده بود. وی گفت: به واردات حدود ۱۷۰ هزار بشکه نفت از ایران ادامه دادیم و اکنون به واردات از ایران در این سطح ادامه می دهیم...ما به ادامه واردات فکر می کنیم تا معافیت از آمریکا بگیریم تا بتوانیم این مقدار از واردات از ایران را حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضع آمریکا نیاز به شفافیت دارد، گفت: شرکت‌های ژاپنی نمی‌خواهند واردات از ایران را به صورت ناگهانی قطع کنند. وضعیت در دولت آمریکا به صورت چشم‌گیری هر روز در حال تغییر است. اکنون ما در حال جمع آوری اطلاعات هستیم و ارتباط با دولت آمریکا را حفظ می کنیم. ما به ادامه واردات نیاز داریم و برای حفظ واردات از ایران نیاز به اطلاعات و ارتباط با دولت ایران داریم.

بر اساس آمار شرکت متی، ژاپن در سال مالی ۱۸-۲۰۱۷ به طور متوسط روزانه ۱۶۵ هزار و ۴۸۱ بشکه نفت از ایران خریده است که ۲۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال پیش از آن است. واردات نفت از ایران ۵.۲ درصد کل واردات نفتی ژاپن را تشکیل می‌دهد.

خریداران نفت ایران تا ۴ نوامبر فرصت دارند تا به قراردادهای خود پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه بخش نفت، انرژی، کشتیرانی و بیمه ایران پایان دهند.